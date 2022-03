Un magasin de vêtements PointCarré ouvre à Hornu dès vendredi, avec des promos!

31/03 13:00 → 01/04 20:00

Entre jeudi matin et vendredi soir, nous prévoyons une période de précipitations hivernales sous forme de neige mouillée et de neige ainsi que d'averses de grésil. Jeudi, nous prévoyons localement et temporairement une accumulation de neige de quelques centimètres. Durant la nuit de jeudi à vendredi et vendredi en journée, une couche de 5 cm voire localement un peu plus est prévue sur la plupart des régions.