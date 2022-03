Un passage à niveau à Thulin fermé du 9 au 11 avril suite à des travaux

Le passage à niveau chemin d’Audregnies à Thulin sera fermé du 9 au 11 avril. Des travaux vont y être menés. Ils provoqueront quelques nuisances.

Du 9 au 11 avril, Infrabel va entretenir le passage à niveau situé chemin d’Audregnies à Thulin. Le passage va donc être fermé temporairement. Objectif des travaux : garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route.

« Ces travaux vont être menés sans interruption du samedi 6h au lundi 6h », détaille Infrabel. Ils provoqueront quelques nuisances : des bruits suite à l’utilisation d’engins et d’outils de chantier, l’utilisation d’un éclairage artificiel pendant la nuit ainsi que la présence et la circulation de véhicules et de personnes à proximité du passage à niveau.

Pendant toute la durée du chantier, le passage à niveau sera fermé à toute circulation routière et piétonne. Et aucun train ne circulera entre Saint-Ghislain et Quiévrain le week-end des 9 et 10 avril. Un service de bus sera mis en place par la SNCB.