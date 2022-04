Ce samedi, c’est la seconde étape du Triptyque des Monts et Châteaux, entre Bernissart et Tertre, une étape de 163 kilomètres. Automobilistes, attention, cela va bien sûr engendrer des déviations.

« Sur les 163 km que compte cette étape entre Bernissart et Tertre, 40 km se dérouleront sur des routes des communes de Brugelette, Chièvres, Jurbise et Lens », communique la police Sylle et Dendre. « Le passage de cette course dans le courant de l’après-midi, entre 14h15 et 15h30 aura un impact sur la circulation. »

La police communique donc sur toutes les chaussées qui seront impactées :