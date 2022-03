Ascension de Saint-Ghislain: un doute sur l’envol du ballon, un show de C. Jordana

Après 2 ans d’absence, les festivités de l’Ascension sont de retour. Elles sont prévues du 26 au 29 mai. Nouveauté : un concert sera organisé, avec à l’affiche Camelia Jordana. Mais des doutes subsistent quant à l’envol du ballon…

Le programme des fêtes de l’Ascension à Saint-Ghislain a été dévoilé. Les animations sont prévues du jeudi 26 mai au dimanche 29. Le bourgmestre Daniel Olivier a toutefois émis quelques inquiétudes concernant la traditionnelle montée du ballon, programmée le jeudi à 19h30. La difficulté n’est pas de trouver un ballon mais de se procurer de l’hélium pour son envol. La guerre entre l’Ukraine et la Russie n’arrange pas les choses. Les prix flambent et surtout jouent au yo-yo. Se procurer de l’hélium fin mars pour fin mai est quasi impossible.

Le ballon va-t-il s’envoler cette année? - Archives / E.G.

Un concert

Mais les autorités saint-ghislainoises font leur possible pour en obtenir et vivent avec l’espoir de voir le ballon s’envoler le jeudi. C’est clair que l’image de l’Ascension à Saint-Ghislain, c’est l’envol du ballon ! La Ville attend pour cet événement entre 15 et 20.000 personnes. Et le passager dans ce ballon sera François Roosens, président du syndicat d’initiatives de Saint-Ghislain. Un envol qu’il attend depuis deux ans !

Camelia Jordana se produira sur la Grand’Place de Saint-Ghislain. - PhotoNews

Les organisateurs ont aussi programmé la venue de Camelia Jordana le vendredi 27 mai à 21h sur la Grand’Place de Saint-Ghislain. Ce concert est une nouveauté qui devrait attirer au moins 3 à 5.000 personnes, d’autant que l’artiste française touche plusieurs générations. Un concert organisé avec la jeune radio montoise M Radio et retransmis sur écran géant. Avant Camélia Jordana, le public pourra apprécier des jeunes de l’entité vers 17h30 et un groupe de cover années 80-90 dès 18h30.

Retenons aussi une foire aux artisans et une brocante le jeudi, la braderie des commerçants le vendredi et le samedi, le feu d’artifice le samedi vers 22h et durant les quatre jours un champ de foire.

Mésentente

Notons enfin que, suite à une mésentente au sujet de la communication des événements, François Roosens a décidé de quitter la conférence de presse. Le bourgmestre Daniel Olivier a donc finalement présenté seul le programme des festivités préparé par François Roosens et son équipe.