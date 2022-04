Découvrez la programmation des vacances de printemps au Sparkoh! à Frameries

Chaque période de congés scolaires est l’occasion pour Sparkoh ! de proposer des nouveautés au public. Cette année, la nouveauté se situe au « Palais des images », la salle de cinéma du Sparkoh !

Cette saison, on découvre « Pas Bêtes », le nouveau film d’animation sur l’intelligence des animaux de compagnie, on débute les vacances de printemps, on adopte un blob, et on part à la découverte du patrimoine via un parcours extérieur, contant l’histoire industrielle de l’ancien site du charbonnage de Crachet Picquery.

Ils s’appellent Riton, Bubulle, Anatole, José, et tous ont une forme d’intelligence et surtout des choses à nous apprendre !

Qui ne s’est jamais interrogé sur la capacité des animaux de compagnie à communiquer avec l’humain et à s’adapter à leur environnement ?

Le nouveau film d’animation « Pas Bêtes » aborde de façon ludique l’intelligence des animaux de compagnie et leurs super sens. Pour la première fois, l’expérience audiovisuelle s’enrichit d’un équipement 4D. Vous sentirez ainsi le vent, la pluie, la neige, la fumée, les odeurs et observerez les jeux de lumière pour une immersion totale.

Une production du Sparkoh !, film d’animation réalisé par Pauline Brunner, Marion Verlé. Co-produit par Sparkoh ! et Avril Films.

Le film « Pas Bêtes » et les animations qui y sont liées permettront de donner des clés de lecture au public afin de mieux comprendre les capacités sensorielles et intellectuelles des animaux.

Une occasion de découvrir les nouveaux ateliers proposés aux familles, en lien avec le thème de l’intelligence animale, humaine et artificielle.

Les animations durant les vacances de printemps

Avoir de la mémoire, de la logique, être capable d’anticiper, de prédire, de communiquer, d’imaginer, de classer, autant de capacités nécessaires pour permettre l’intelligence. Les animateurs jouent à explorer pour le plaisir de la découverte ces différentes capacités animales, humaines et peut-être aussi… numériques ?

« Le cochon Bubulle et ses amis » (3-7 ans)

Partir à la rencontre des héros du film « Pas Bêtes » et résoudre comme eux de petits jeux malicieux.

« Qui pourra obtenir sa récompense ? » (Pour tous)

Serez-vous aussi malins que des corneilles, des éléphants, et autres espèces pour résoudre nos défis ?

« Mémoire d’éléphant » (pour tous)

Mémoire à court terme ou mémoire à long terme ? Venez décortiquer la complexité de la mémoire humaine et vous tester à l’exercer en famille !

« Intelligence artificielle, qui est-elle ? » (À partir de 8 ans)

Venez éduquer une intelligence artificielle pour mieux la comprendre.

« Le blob* au labo » (à partir de 8 ans)

Au laboratoire, à la découverte d’un être vivant pas comme les autres.

On apprendra à le manipuler, à le challenger voire pourquoi pas, en adopter un dans le cadre d’une expérience scientifique unique à faire à la maison.

Le blob

Cette animation blob s’inscrit dans le cadre du projet de science participative.

« Derrière le blob, la recherche », porté par le CNRS, 15.000 volontaires s’apprêtent à accueillir cet étrange organisme unicellulaire, avec lequel ils devront mener des expériences en suivant des protocoles scientifiques très stricts.

Les nombreux résultats récoltés permettront à la biologiste française Audrey Dussutour d’étudier l’impact du changement climatique sur le blob.

Le parcours patrimoine

Si vous aimez les balades insolites, une promenade sur le site intitulée « parcours patrimoine » invite le public à découvrir l’histoire industrielle de l’ancien site du charbonnage de Crachet Picquery. Le parcours comprend six points d’intérêt :

1. La lampisterie

2. Le quartier silo

3. Les puits 7/12

4. Le tunnel grand trait

5. Le réseau ferroviaire

6. Le charbonnage.

