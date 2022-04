Les minières de Spiennes sont de nouveau accessibles au public

Après un hivernage bien mérité, le Silex’s (minières de Spiennes) a rouvert ses portes au public depuis ce samedi 2 avril. Interrompues pendant près de 2 ans à cause du Covid, les descentes dans les minières sont aussi relancées.

Situé dans un écrin vert à 7 km de Mons, le Silex’s est un site archéologique d’exception reconnu par l’Unesco en 2000. Établi au cœur d’une zone Natura 2000, le SILEX’S, centre d’interprétation des minières néolithiques de silex de Spiennes, permet de comprendre toutes les facettes de ce site archéologique à la réputation internationale.

Lors de votre visite, mêlant nature et culture, parcourez l’histoire de ce site au travers du parcours muséal, mais profitez également des quatre balades-nature proposées pour toute la famille autour du site (itinéraires disponibles à l’accueil du Silex’s).

Cette année marque enfin la reprise des descentes dans les minières néolithiques, interrompues durant près de 2 ans en raison de la situation sanitaire. Nous retrouverons évidemment l’exposition extérieure sur les dernières découvertes archéologiques sur le site, proposée par l’AWAP. Ainsi que la rencontre avec les archéologues en plein travail.

Les descentes sont aussi relancées. - Archives / E.G.

Des événements

En plus de ces activités proposées toute l’année, des événements ponctuels sont aussi proposés :

– La deuxième édition des Journées vertes au Silex’s le samedi 7 et dimanche 8 mai. Au programme : marche légère, balade philo, balade vélo ainsi que des descentes dans les minières gratuites, en compagnie d’un guide.

– Une nuit contée sera organisée pour les plus petits le vendredi 24 juin de 19h à 21h30. Le Dynamusée accueillera les enfants de 4 à 11 ans pour une soirée cocooning.

– Enfin, les Journées du Patrimoine des 10 et 11 septembre vous donneront l’occasion d’explorer le site sous l’angle de l’innovation, du génie humain et de l’actualité des recherches, accompagnés de l’équipe de fouille de l’AWAP et de la SRPH lors de visites guidées proposées tout le week-end.

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 16h pendant la saison (du 2 avril au 6 novembre).

Tarifs : 6€/4€ (visite du site en surface). Gratuit pour les -12 ans. Tarif jeunes (13-18 ans) : 2€. Visite en surface + descente dans les minières (en individuel) : 14€/12€.

Accès : plan à disposition en téléchargement sur www.silexs.mons.be ou à visitMons.

Parking : place de Spiennes. À partir de ce point, un parcours fléché mène jusqu’au Silex’s (15 minutes à pied). Parking PMR et car/bus : rue du Point du Jour, 300 – 7032 Spiennes

Réservations : pour les individuels : 065/33.55.80 ou www.visitmons.be. Pour les groupes : 065/40.53.46 – groupes@ville.mons.be.

Descente dans les minières : chaque samedi, dimanche et jour férié à 14h – Durant les vacances scolaires, du jeudi au dimanche à 14h – Réservation obligatoire auprès de visitMons au 065/33.55.80. 12 personnes max (sous réserve des places disponibles) – 8€ + tarif d’entrée (À partir de 10 ans).

Exposition et rencontre avec les archéologues : du mardi au vendredi, accès gratuit à l’espace de fouille de l’AWAP et de la Société de recherches préhistorique en Hainaut (SRPH).

Attention : les conditions de visite évoluent en fonction des réglementations liées à situation sanitaire.