Un camion renversé sur l’autoroute à hauteur de Jemappes: du verre sur la E19!

Un accident s’est produit sur l’E19 ce mardi matin, en direction de Bruxelles. À hauteur de Jemappes, un camion s’est renversé. Deux bandes sont obstruées, prudence !

Les pompiers de Saint-Ghislain ont été appelés ce mardi matin avant 6h, sur l’autoroute E19. Les pompiers sont intervenus afin de placer une signalisationn. En effet, un semi-remorque a perdu son chargements et s’est couché au milieu de l’autoroute. Une ambulance s’est également rendue sur place pour emmener le chauffeur blessé. Vers 8h ce mardi, la police était toujours sur place.

Le CIC Hainaut signale un camion sur le flanc en bande de gauche et des débris sur les 3 bandes. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées, la situation est dangereuse. Cet accident cause des ralentissements sur l’autoroute. Le camion a perdu son chargement composé de bouteilles en verre.