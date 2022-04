Le chantier à la sortie de Dour a pris du retard: la date de fin enfin connue

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui empruntent habituellement la bretelle d’autoroute de Dour en venant de Mons. La sortie va bientôt rouvrir.

Depuis près de deux semaines, il n’est plus possible de sortir de l’autoroute E19/E42 à Dour en provenant de Mons. Et ce lundi, de nombreux automobilistes ont eu la désagréable surprise de constater que la sortie était toujours fermée, contrairement à ce qui avait été annoncé.

Encore fermé, mais plus pour longtemps. - C.M.

« Le chantier a pris du retard à cause des conditions météorologiques », détaille la Sofico. « Les ouvriers mettent tout en œuvre pour le rattraper. » La réouverture de la bretelle d’autoroute est finalement prévue pour ce vendredi 8 avril.

Plus écologique

Ce chantier a pour objectif de changer l’éclairage aux abords de l’axe routier. Ces travaux font partie du plan Luminaires 4.0 de la Sofico qui porte sur la modernisation et la maintenance des équipements d’éclairage public situé sur leur réseau structurant.

Le chantier a pris un peu de retard. - Sofico

« Depuis novembre 2019, l’éclairage orange au sodium que nous connaissions se voit petit à petit remplacé par un éclairage au LED, qui présente de nombreux avantages : il est plus économique, plus écologique, plus durable et offre une meilleure sécurité routière par un meilleur rendu des couleurs », détaille la Sofico.