Aide aux étudiants: retour du blocus encadré de l’UMons du 11 au 17 avril

Après le succès du premier quadrimestre qui a rassemblé plus de 1.500 étudiant.e.s, le service d’appui pédagogique et l’organisation représentative des étudiants (ORE) de l’UMons organisent une nouvelle session du blocus encadré gratuite.

Sans en avoir l’air, la session d’examens d’avant les grandes vacances pour les étudiant.e.s de l’enseignement supérieur approche à grand pas.

Tout le monde a déjà connu ces moments de tâtonnement, cette difficulté à se concentrer et à étudier intensivement durant le blocus. Il faut dire que les tentations et les sources de distraction peuvent être nombreuses durant les périodes de vacances.

Pour permettre aux étudiant.e.s de garder le bon rythme et se retrouver dans une ambiance conviviale mais studieuse, l’UMons met à leur disposition plusieurs locaux et auditoires qui se transforment pour l’occasion en espaces d’études et de détente :

– Zones silencieuses (pour l’étude individuelle) : les auditoires Van Gogh, Gutenberg, Curie, les auditoires du Vésale ;

– Zones collaboratives (pour l’étude en groupe) : les auditoires Plisnier, Turing, Pascal ;

– Zone de détente : Forum des Grands Amphis.

Quant aux étudiants de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, ils pourront accéder à la salle Carton, située au boulevard Dolez.

Concrètement

Durant cette semaine de blocus encadré, les étudiant.e.s de l’UMons pourront réviser chaque jour entre 8h30 et 20h30 dans les différents espaces réservés à cette opération.

Pour entrecouper ces heures d’études, des moments de détente sont également programmés, comme l’explique Fabienne Ramon sur service d’appui pédagogique : « Un planning d’activités sportives incluant des séances de sophrologie (sur réservation) est proposé aux participant.e.s. Et le restaurant universitaire de la Plaine de Nimy sera ouvert du lundi au vendredi avec une proposition de sandwiches et de cornets de pâtes sur commande, le jour même. Durant les heures d’études, nous distribuerons également du café et des fruits gratuitement ».

Si la participation au blocus encadré est gratuite, l’inscription pour la semaine de blocus est toutefois obligatoire via le formulaire disponible juste ICI.

Comme lors des précédentes éditions, le blocus encadré est ouvert à l’ensemble des étudiants de l’UMons mais également à celles et ceux issus des autres établissements du supérieur appartenant au Pôle hainuyer.