Jean-Luc Wattiez s’en est allé: «Un joueur extraordinaire et une belle personne»

L’ancien attaquant emblématique du RAEC Mons est décédé à l’âge de 58 ans ce mercredi. Il s’est illustré sous la vareuse montoise en D3 et D2 dans les années 80 en empilant les buts et en s’imposant comme l’un des plus doués de son époque…

** ******** * ******* ** ******* ** *********** ** **** ** ************* ** **** *** **** *** ******* ******** ** ***** ** ** *********** ******** ******** ****** ********* ** **** ***** **** * ******** ** ******** ****** ****** **** *********** ***** ****** *** **** ********** ** ** ************* ** * ******* *** ***** ******* * ********** *** *** ******** ********* ********** **** ***** ********* ********************** ** **** ** ********** ****** ** *********** ****** *** ***** ** ******* ******** *********************** ****** ********** ********** ****** *** *********** **************** ****** ****** ******** **************** ******* ************** **** ****** **** ****** ** **** ** **** *** ** ** ******** ** **** ************ ** ****** *** ********** ** ********* ** ******* ** ************* ** ****** ** ** ******** ******** *** ********* ************* ****** *** ********** ****** ****** *********************** ****** ***** **** ****** *** ******* **** ** **** ** *** ******** ******** ******* * ******* ********* ****** *** ****** ** *** **** ***** ** ********* *** *** *** *** * **** *** **** ***** ******** ** ********* *** **** ** **** *** **** ******* ** ************ ** *** ******** ********* *** ***** ** **** ** ********* ** ***** ** ** ******* ** ** ** ** ** *** *** ***** **** ** ***** ** ******** ****** ** ************* *** **** ******* ******* *** ******** ************ ***** *** ***** ****** **** **** *** ** ***** ****** ** *********** ** ********** ***** *** ******** ******* ** ** ************** ****** ************* ** ***************** **** ******** ******* ******* **** ********** *** ** *********** ***** *** ******* *** **** ************** ** ******* ************* ** *********** ************** ***** ******** ****** ** *********** ** *** **** *** ********** *********** *** ** ********* ** ***** **** *** ******* ************* ** **** ****** *********** ** *********** **** ** *** ******* ************* ******* ************* ******** ******* ** ******* ********** *********** ********** ***** ********* ******* *** ***** ** *** **** **** ********* *** **** ** ***** ** *** ***** *** *** ******* ** ** ************ ******************** ******** ********** ********** ********** **** ******* ************ *** ****** ** ******** ** ** ******* ******** ********* *** ** ****** *** ********** ** *********** ****** ** *********** ********* ** ********* *** *********** **** ****** ** ********* ****** **** *** ** ********* ******************** ** * ******* ****** ** ******* ** ****** ******* **** ** ********* ***** ******** ******** ** *********** ** ********** ** ******** *************** ** ***** ** ***** ** ******** ** ** **** ********************** ******* ** ** ** ******* ****** ********* ***** ** **** ****** *********** *********** *** **** ******* ** ***** ** ****** *** ***** ***** ********* *** ***** ** ***** *** ** *************** ** **** ****** ******* ** ********** ********* *** ** ****** **** *** ** ****** ***** **** ** ***** ******* **** ** ** ******* **** ******* *** ** **** *** **** ***** ******* ** ********* ********** ******* *** ******** ******** ** ** ******* **** ** **** ** *** ***** ****** ********* *** *** ************ ** **** * ***** ** ******* ******** *** ****** ******* ** ** *** ** ** ** ******* *** ** **** ** **** ***** *** ****** ******** ******* *** **** ***** ****** ** ***** ***** ****** ******* ******* **** ** ***** ** *********** *** ********* ***** ******** *** ***** ** **** ** *** ** **** ******** *** ** ******** ***** ************ Van Pyperzeele: « Très doué, il aurait pu jouer plus haut» « Un fameux joueur» - D.R. *** *** ********** * ********** ******** ******* ** ***** ********** ** ******** ** **** ** **** ************************ ** *** *** ******* ******** **** ***** ** ********* ****** **** *** ******* ** ********** *********** *** ******* ********* ** ****** **** ** ********* ** *** ******** **** ****** **************** ** ***** ** ******** *** ******* ** **** ** ** ***** ** **** ****** ****** *** ********* ** ************ ** ********* ** ********** *********** *** ******* *** *** *** ********** ** ***** ** *** ** **** ************* ** *** *** ********** **** ** **** ** ******* **** ** ********* ** ********* ********* ****** ********** ****** ** *** **** ** ******** ** ******* ****** ** ***** ********** ******** ******** ** ************** ** ******** **** ** ******** * ****** *** ********* ******* ** ******** ******** ********** ******** ******** ** *** ********* ** ** ****** ******* ********* ** ********* *** ***** *** ********** ******** *************** ************* ***** ** ** **** ** ***** ** ***** ******* ******** *** ********* *********** **** ******* ** ****** ************** ***** ***** ** ***** **** ********** *** ***** *** ******* ** ******* ** *** ********** ***** ******* **** ***** ** ******** ** ********* ***************** ******** *** *** *********** ************ ****** **** **** *** ** ****** **** ** ******** **** ** ******* ** *** *** ***** **** ** ********* ** *** ****** ** ** *********** *** ***** ** ****************** ******** **** ****** **** ********** ********** ******* *** ******** ******** ******* ***** ** ****** ************ *************** ** ***** *** ********* ********* *** ** ******* *** *********** **** ** ****** ** **** ******** *** *** ******* ************ ** ********** *** ** ***** ** ***** **** ** ********** ** ********* ******** ** **** ********** ** ******** **** ****** *** ********** ** ***** ** ***** ******* ** ***** ** **** ** ******** ******** ** ****** ********** *********** ********* **** * ******* ** ****** ** *** ***** ** **** ****** ******************* ** ** ******** ** ******** ** ***** ****** ** ****************** ** ***** **** **** *** **** ** ******* ******* ** ***** ********* ********* ** *** **** ** ****** ********* ** ***** ** ****** ** ***** **** *************** ****** ***** ****** ** ****** ********* *** * ********* ** ********** *** ***** *********** ** ***** ******** ********** ********** *** ****** **** *** ****** **** ********** ***** ***** ** *** **************** *****