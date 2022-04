Un tournoi de poker solidaire à Hornu pour venir en aide aux sans-abri

Envie de jouer au poker pour la bonne cause? Rendez-vous les 22, 23 et 24 avril au Golden Palace d’Hornu. Tous les bénéfices du tournoi seront reversés à l’association Les Anges de Mons. Les joueurs peuvent aussi amener des denrées non périssables.

*************** ** *********** ****** **** ** ******* ** ************* **** ** ****** ****** ** ** *** * ***** ************* ******* ******* ******* ********* ** *************** *** ***** ** ***** ** ******* ** ***** ********* ** ******* *** *** ** ** ** ***** ******** ** ****** ****** ********** ************ *** *********** ** ******** ***** *** **** ** *** ** ** ** ************* ****** ********* ** ************************ ************** ** ****** ** ****** *** ******* ******* ****** ***** ** ***** **** ********** ** ******** ******* ** *********** *** ******* ***** ******** *** ******** *** ************* ********** ***** ***** ** *************** ********* ********* **** ****** ** ******* ****** *** **** **** *** ** ****** ** *********** ******** **** ** ** **** ** ******* ** ***** ** ********* ***** ***** **** ** ******* *** *********** *** ********* ** ************* **** ** ****** ****** ********* ** ** *** * ***** ***** ** **** ** ***** ******** ************ ********** **** ******** ** *************** *** ***** ** ************* ******** ** *********** ** ****** ******* ********** ***** ********** ******* *** ** ********* **** *** **** ****** **************** **** ***** ****** ********* *** ******** *** ***** ****** ** ********* ***** ************** ******** ****** ***** ** ****** ** ******** *** ******** ** ***** ** ** ****** ** **** ******** ** ************* ** *** ********** ** ** ***** *** ** **** ** *** * ***** ***** ** **** ********* **** ******** ** ******** **** ***** **** ****** *** ** *********** ********************************