Mons-Borinage: YFU offre 10 bourses spéciales pour les étudiants

L’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie propose une bourse de 1.000 € à 10 jeunes qui auront motivé leur demande pour partir avec le programme EXPEDIS en immersion à l’étranger.

YFU organise des programmes d’échanges interculturels depuis plus de 70 ans. L’ASBL propose différentes formules d’immersion à l’étranger pour les jeunes à partir de 15 ans pour partir pendant les études secondaires avec le programme EXPEDIS ou après celles-ci (seconde rhéto, programme supérieur, programme spécialisé sport ou musique, volontariat, etc.).

Les séjours se déroulent en totale immersion en famille d’accueil bénévole et en étant scolarisé dans le système scolaire du pays. Ces programmes en totale immersion restent la meilleure façon de découvrir une autre culture, tout en apprenant une langue étrangère.

Une bourse de 1.000 €

YFU avec la bourse « MOB’Ulysse » va permettre à 10 jeunes de bénéficier d’une bourse de 1000 euros. Grâce à cette nouvelle aide financière, l’ASBL YFU va contribuer à assurer l’accessibilité de leurs programmes à tous les jeunes et toucher un large public. Les critères d’attribution de cette bourse porteront une attention particulière aux publics les plus défavorisés. La mixité des publics sera favorisée en vue de développer les projets les plus inclusifs et les plus participatifs possibles.

Détails pratiques

La demande de bourse

La demande est à adresser à l’attention du directeur de YFU Bruxelles-Wallonie à l’adresse suivante : rostand@yfu-belgique.be

Le dossier de demande de bourse est constitué des pièces suivantes :

– Remplir le formulaire de demande de bourse

– Joindre une lettre de motivation du candidat

– Joindre une lettre des parents expliquant les raisons de la demande de bourse

– Joindre un avertissement-extrait de rôle afférant au dernier exercice d’imposition. (attention : si les parents sont séparés, joindre les deux)

– Joindre le certificat de composition de ménage délivré par l’administration communale

Critères de sélection

L’aide financière est octroyée pour un séjour de trois mois organisé par YFU. Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée jusqu’à épuisement de la subvention allouée. « Sur base de l’ensemble des demandes reçues, seront sélectionnés en priorité les 10 jeunes qui auront motivé leur demande et dont les revenus du ménage sont les plus faibles sur base de l’avertissement-extrait de rôle.

Les critères 2 et 3 n’interviennent que si nécessaire :

2. La parité hommes-femmes sera respectée.

3. L’ordre d’arrivée des demandes sera pris en considération selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

Plus d’infos sur ce lien

https ://www.yfu-belgique.be