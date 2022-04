Le salon du tissu à Mons: il y en aura pour tous les goûts!

Plus de 40 exposants nationaux et internationaux dans les tissus présentent les plus récents et les plus divers tissus dans tout domaine ce dimanche 10 avril au Lotto Mons Expo.

Le thème de cette saison est le « printemps et l’été 2022 ».

Sur plus de 4500 mètres carrés, vous trouverez :

des tissus pour dames, tissus pour la mariée, tissus pour la haute couture, tissus pour enfants, tissus pour quilting et patchwork, tissus pour la décoration, tissus pour rideaux, tissus pour meubles, cuir et simili cuir, toile cirée, mercerie, livres et patrons pour couture, fournitures, machines à coudre, et bien plus encore !

En pratique

Ouverture de 10h à 17h ce dimanche 10 avril au Lotto Mons Expo à Mons.

Entrée gratuite !

Pour plus d’informations sur : www.salondutissu.com