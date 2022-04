Conférence à Mons: «De la charge mentale à la simplicité» avec Patricia Mignone

L’ASBL Les Amis de la Terre organise une conférence intitulée « De la charge mentale à la simplicité » ce mardi 12 avril à 20h à la salle LA du Hautbois à Mons.

La parole sera donnée à Patricia Mignone, écoféministe, coache, pédagogue, facilitatrice de transition, auteure de l’ouvrage : « La charge mentale des femmes : de l’effondrement au sens ».

Patricia Mignone avance : « Aujourd’hui, la surexploitation des ressources naturelles et humaines pour le profit à court terme est un désastre sur tous les plans. Cette société de « croissance infinie » détruit le vivant et a instauré des relations de domination entre les humains ». De plus, selon elle, « l’éducation fait le reste : chaque génération d’adultes demande à chaque génération d’enfants de renoncer à leur génie, à leur fraîcheur, à leur élan vital… pour devenir des gens obéissants qui, sans joie, servent le système en travaillant et consommant toujours plus ».

S’engager

Or de nombreuses femmes aimeraient s’engager pour la planète et n’y parviennent pas en raison d’une charge mentale excessive. Patricia Mignone défend que « cette dernière n’a pourtant rien d’une fatalité : une femme peut s’accomplir et contribuer à un avenir plus durable sans se soumettre et sans négliger sa famille pour autant. ».

En effet, selon l’auteure, « penser que l’on doit se sacrifier pour être acceptée relève d’une narration qui a vu le jour dans les années 1950, lors de l’avènement de la société de consommation ». Le piège de cette narration ? « Proposer aux femmes une mythologie de la féminité qui les domestique au profit des hommes et de l’économie, cette économie qui détruit la planète. »

Cette conférence a pour but « de véhiculer d’autres scénarios, plus émancipateurs que ceux qu’on raconte à la gente féminine depuis son enfance » afin de retrouver de la simplicité dans tous les aspects de sa vie.

Infos

Adresse du jour : Le LA du Hautbois au 13, rue du Hautbois à Mons.

Conférence le mardi 12 avril à 20h.

Réservation obligatoire sur https://www.amisdelaterre.be/