Le coach, le noyau, le mercato, les envies de D3: tout sur l’avenir de Flénu en P1

Malgré les obstacles, son statut d’équipe à battre et un Mesvin accrocheur et courageux, Flénu tient son titre et sa montée en P1. Avec Archambeau? Et quel noyau? Où en est le mercato? La D3 ACFF, un jour? Alex Bevilacqua et Dave Masson répondent.

** *** ******* ****** ********** **** ** ** ******* *** ***** ** ********* ****** ********* ******** **** * ***** ***** ****** **** ** ********* ******* **** ***************** **** ********** ******* ********** * ******* *** ***** ******* ** ********** *** ******* *** ****** ******* **** ***** ** ****** ** ***** *** ******* ** ********* *** ****** ********* ****** ***** ** ****** ** ** ***** ****** ** ******* ** ****** *********** ** ****** ********* ** ******* ************* ****** ******* *** **** **************** ******** **** *********** ** *********** ************* ***** **** **** ******** ** ***** ** ****** ********** **** ********* ****** ***** *********** ** ************ *** **** **** ********** ********* ********* **** ** ***** ** ** ****** *** *** ******* *********** ** ***** **************** ** ** ****** ********* ** *** ********* **** *** ** ******* ****** ********* ***** ******* ** ** ****** ********* ** ** ** **** ** ****** ************* ****** ****** *** ******** ****** ******** **** ***** *** *********** ********* ****** *** ******** ***** *** ********* ** ******* ****** *** ************ ********** ******** *** ***** ********** * ********** ***** ** ***** ** *********** ** ***** ** **** *** *** **** ************** ** ****** *** ******* **** *** *********** *** ******** *************** ** ****** *** ******* ********* ********** ************* ******** ** *********** ********** *** ** ********** ********** ** **** ***** ******* ******* ** ** ******* ** ********* ****** ******** **** *** ** ** ******* ********* ** **** ***** **** ******** ******* ******* ******* ********** ********** ** ***** ***** **** ****** **** ****** ** ********** **** **** ******* *** ******* ****** ** ****** ******** ** ******** ********* ******* ***** ******* ********** ****** ** *********** ***** ***** **** ***** **** ******** ********** **** **** ** ***** ******* ********** ************* ** **************** ******* **************** ** *** *** ******* ********** *** ** **** **** ******* *** ******** ************ ****** ***** ******** *** ***** *************** ******** **** *********** ********** ****************** **** ********* ******* ******** ******* **** ********* ** **** ******** ** **** ***** **** ***** **** *** ****** ********** ********* ************ ** ********** ** ******* ** ** ******* **** ***** ***** ** **** ****** ** ** **** ******* ** *** ********** ** *** **** ************ **** **** ******* ***** ******* ** ***** ** **** ********** *********** ** ***** ****** ************** ************ **** ** ***** *** ****** *********** **** ****** ********** ******** ************ ** *** ** ***************************** ** ** *** ***** *** ************ ** **** ************* ** ***** ******* ** **** *** ********** ************ ** ******* ** ********* **** ******** ***************** **** ************** ***** ******** *********** ********** ****** ** ********** *** ******* ** ***** ******* ********** ****** ********* **** ************ ** *********** ****** **** ******* *********** ** ** ******* ********* ***************** ********** ****** *********** ****** ******** ** ********** **** ** ***** ********* **** ****** *** **** *** ****** ****** *** ******* ** ******** **** *** ******* ******* **** **** ***** **** ****** ** ********* ** ** ****** *** *********** ** ** ****** **** ***** ***** ****** ** *** **** **** ******* ********* ************ *** *** ********* ** ********* ******* ********* ******* *** ** **** ******************** ** ********* **** ** ******* ** ********** ** ******** ********** ******** ********** ************ ********* *********** ** ******* **** ****** ************** ******** ** ********** *********** ******** *** ****** ***** ******* **** ******** *********** ******************* ** ***** ******* **** ******* **** ****** *********** *** ****** ******** ** ** ********* **** *** ********* ****** **** ******* ********** ******* ********* ** ***** *********** ** *** *** ** ******* ** ************** ****** **** *** ************* ******* ********* ******** *** ******* *** *** ******* **** ******* ** **** ** ****** ********** **** *** ********************** ** **** ***** **** ** ******** ** ** *********** ************ *** *** ****** **** ** *********** ****** **** *********** ************ ********* ********** ************ ****** ******** ********** ********** *** ******** ******* *** ****** ** ** **** ****** *** ** **** ********** **** *** ********** ********** ********* ** ****** **** ** ****** ********** ** **** ******** ***** ** ******** ******** ********** ** ****** ***** ******* ** *********** ************* ** ******************** ********* ** ** *********** ** ******* *** ** ************* ****** *** ** **** ********** *** ******* ****** *** ****** ** ******* ** ** ****** ** ********** ********** ********** ** ***** ****** **** ***** ** ****** ******* ******* ** ******* ** ********** ********** ** *** *** ************ ************ **** *** ** ************* ** ************ ********** ** ********** *********** ************ ************** * ***** *** ******** ****** ** **** *** ****** ** *** ***** ** ***** ****** ***** ** *** ****** **** **** ******** ******** ******* ** **** **** *********** *** *********** ** **** ** ***** **** ********** ********** ********* ***** ********* ** ** ******* ** ** **** ***** ** ******** ** **** ******** *********** ****** ***** **** ** *************** Foot, futsal et basket: trois montées pour Flénu? Cap sur la D1. - D.R. ****** ** ***** ** ***** ** ******* ** ****** ******** ** ******* ************* **** *** ********** ********* ** **** ** ****** ****** **** ** ***** ** ** ** ****** ***** ***** *** ********* ********** ** ******* **** ******* **** ******* ******* ********** ******* ** *** ** ******* ***** ****** * ****** ** ******* ** ****** **** ***** **** ******* ** *** ******** *** ** **** *************** ** ** ********** ********* *********** ******** ********** ****** ***** *** ***** ***** ** **** ****** ***** ******** ******************** ****** **** *********** ** *** ******** ********* ** ******** ** **** *** ** *********** **** *** ***** ******* ***** ******* ******* ***** ************** ******** ***** ************* ****