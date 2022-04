Nouvel Aldi à Ghlin: découvrez le magasin qui ouvre ce mercredi (photos)

Ce mercredi, dès 8h30, le nouvel Aldi de Ghlin ouvre ses portes. L’enseigne a déménagé pour construire un tout nouveau magasin bien plus grand et plus fourni.

******* ** ********* ****** ** ** **** ********** *** ********* *** ************ **** * *********** **** *********** ** ****** ** ****** * **** ********** ** **** ******* ********** ** * ********* ***** ******** ** ******* ********* ** ****** ****** ** ****** ********* **** ** ******** ** ************ ***** ***** *** ******* ** ******** ** ***** ** **** ** ********** *** * ****** *** ****** ****** ******** ************ ****** ***** ***** ** ** *************** ********* ******** ******* ****** ******* ********* ** ******* *************** ** ******* ******* **** ******* ** ******** ********* ** ****************** ** * ***** ******* ** ******* ** * ********** *** ******* ** ***** *********** ***** *** *** ******* ** ********** *********** *** ************ *** ******** ******** **** ***** ********** *** ** ***** ** ***** ** ** ********* ** ******* ******* *** ********** ********** *** ** ***** ****** ********** ****** ******** ****** *********** ******** ** ** ***** ** ****** ** ********* ** ****** ******** ** ** ******* ***** **** *** ******* ** ******** ***** *** ****** ** ******** ****** ** * * ********* ** ******** ***** *** ******* ************ *** *** ** ****** ***** ** ****** ***** ** ******** ******************* ******** ** ******** **** ********** ** ********* ** **** **** *********