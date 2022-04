Le parc naturel des Hauts-Pays vous propose des nichoirs à hirondelles

Le Parc naturel des Hauts-Pays lance son « opération hirondelles ». Elles s’apprêtent en effet à faire leur grand retour, mais elles se font de moins en moins nombreuses.

Les populations d’hirondelles ont plutôt tendance à diminuer. Le parc naturel des Hauts-Pays (PNHP) lance donc son action annuelle « Opération hirondelles » afin de placer des nichoirs à différents endroits du territoire pour développer les colonies d’hirondelles de fenêtre.

Si vous habitez sur l’une des six communes du parc naturel (Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quévy et Quiévrain) et que vous avez des hirondelles à proximité de votre domicile, le parc peut venir placer gratuitement un nichoir chez vous.

Visite préalable

« À noter que le placement ne sera possible que si le site répond à certains critères (zones porteuses où des colonies sont déjà implantées, hauteur de la façade, débordement de toiture…) » souligne le parc. Une visite sur le terrain préalable sera donc effectuée.

Et de préciser encore : « Si vous redoutez les désagréments occasionnés par les fientes, une planche peut être placée sous les nichoirs. »

Intéressés ? Contactez Jean-Benoît Tonnelle via jb.tonnelle@pnhp.be ou au 0472/89 83 04.