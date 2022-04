À 86 ans, Francine reste la Reine des Glaces à Houdeng

Aux deux Houdeng, Francine et son camion ambulant «La Reine des Glaces» font partie du décor depuis… 1959! Six mois par an, l’octogénaire sillonne Goegnies et Aimeries avec son fils Philippe. Sa spécialité: la glace à la violette

** ** ******* *** ****** ****** ******* ******** *** **** ****** ******** *** ************ *** ***** ********** ** ***** ** ** ****** *********** *** *** ***** ********** ****** ** ******* ** ***** ** ** *********** ************** ***** **** *** ***** ***** ** ******* **** ** ******* **** ***** *** *** *************** **** ****** ********* ********** ****** *** ********* ********************* ** ** ** ***** ******* **** *** **** *** *** ***** ******* ** ****** ***** ** ******* ** **** ** ********* ** *** **** ******* ********* ********* ** ******* ********** ****** ******* ****** ***** *********** **** ********************* ******** **** ***** ** ******** ******** **** ****** ***** **** ****** ******* ** ******* ********* ***** *** ************* ************** *** ******* *** ******** **** *** **** ************ **** ********* ** ****** *** *************** ********* ********** ** ** *************** ** **** ** ****** ******* **************** ********** *** ************ ** ************ **** **** ****** ******* * ***** ** ***** ** ************* ** ** ********** **** ********* ** ******** ** ****** ********* ** ** **** *** ***** **** ********* **** ** *********** ****** ******** ** ******** ********* ************* ******* **** **** *** ** ***** ***** *** ******* ** *** *** ** ****** ****** *** ***** ** *** ******* *** ****** **** ***** ***** ** ******** *** *********** **** **** ***** ******* ** *** ****** *** ********* ** ******* ** ******** ** ****** ** *** ******* ***** ** **** ** ** ******************** **** ********* ** **** *** ****** ******* ** ******** *** ********** ** ** ******* ** **** ** **** **** *** ************* *** ************** ************ ** ** ******* ***** ******** ** ***** ** ** ********* *** ************ ** *** **** *** *****************