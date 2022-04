Mons: Paul et Claire se sont rencontrés «Chez l’Italienne»

Noces de diamant pour les époux Deleau et Claire Moonen. - L.P.

Paul Deleau et Claire Moonen se sont promis amour et fidélité le 20 janvier 1962 à Havré. Soixante ans plus tard, c’est à l’hôtel de Ville, dans la salle des mariages, qu’ils ont été accueillis afin d’être félicités.