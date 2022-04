La première édition de la Marche du Cœur est organisée à Mons

Le 15 mai prochain, l’Épicerie du Cœur de Mons organisera la première édition de « La Marche du Cœur ». L’ASBL a pour mission d’aider les plus démunis des différentes communes de Mons en distribuant des colis alimentaires.

« Chaque pas compte pour sortir de la précarité ». C’est le slogan de cette nouvelle manifestation prévue le 15 mai prochain. Les bénéfices seront utilisés au profit des bénéficiaires de l’Épicerie du Cœur de Mons.

Le départ de cette première édition sera organisé sur le site de l’UCLouvain FUCaM Mons, au niveau de la maison des étudiants, 151 chaussée de Binche. Grâce à cette initiative, l’ASBL souhaite réunir les participants autour d’un moment convivial et amorcer un élan de solidarité qui permettra d’aider les familles bénéficiaires, toujours plus nombreuses.

L’affiche de l’événement. - DR

Créée en septembre 2019, l’Épicerie du Cœur prépare et distribue des colis alimentaires pour 300 familles. Chaque colis comprend 3 repas équilibrés par personne, ce qui représente plus de 2.000 rations par semaine. Et les besoins dans la région sont de plus en plus grands. Afin de récolter des fonds, l’Épicerie du Cœur propose la « Marche du cœur ».

Deux circuits

Deux circuits seront proposés : une boucle de 5km et une boucle de 7km, de 9h à 16h (départ libre). Les deux parcours proposeront quelques passages incontournables : les cascades d’Hyon pour le parcours de 7km et l’arbre de la Liberté pour celui de 5km.

Deux circuits seront proposés. - FEP

Cette marche se veut ludique et décontractée : pas de chronomètre ni de compétition, chacun ira à son propre rythme. Le coût de participation est de 5 euros, c’est gratuit pour les moins de 12 ans. Il est proposé aux participants d’offrir une denrée non-périssable le jour de l’événement.

Denrées non périssables

À l’issue de la marche, les participants pourront prolonger l’événement avec un moment convivial. Petits en-cas sucrés, salés et boissons seront proposés à la vente. L’Épicerie du Cœur espère la participation d’environ 250 personnes.