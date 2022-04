Les «deux roues» en fête avec le Mons MTB Trophy, ces 23 et 24 avril

Des parcours à la fois exigeants et ludiques. - G.L.

Après les Hauts-Pays et le centre de Mons dernièrement, c’est au tour de Cuesmes de renouer avec la tradition des sorties VTT dominicales. Et les raisons de rallier l’Héribus, ce week-end des 23 et 24 avril, ne manquent pas!