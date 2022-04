Une clinique de la voix à Baudour: «C’est unique en Belgique» affirme l’hôpital

Le centre hospitalier EpiCURA a ouvert sa nouvelle clinique spécialisée dans la voix, la déglutition et la microchirurgie des cordes vocales. Et elle n’est pas uniquement destinée aux artistes et chanteurs.

Cela fait maintenant quelques semaines que la clinique de la voix a ouvert ses portes au sein de l’hôpital EpiCURA. « Développée par le docteur Lechien en collaboration avec l’équipe ORL multidisciplinaire du docteur Khalife, elle permet de prendre en charge les patients souffrant de pathologies liées à la voix et aux cordes vocales. Grâce à un matériel innovant, l’équipe peut désormais réaliser de la microchirurgie sous anesthésie locale directement en consultation », souligne le centre hospitalier.

La clinique ne s’adresse pas qu’aux chanteurs. Il s’agit, notamment, d’une prise en charge personnalisée du reflux gastrique qui entraîne des symptômes au niveau de la gorge. Le centre s’occupe aussi des problèmes de voix avec un logiciel high-tech qui permet d’analyser la voix avec précision. Il est combiné à un logiciel d’intelligence artificielle analysant les habitudes de vie du patient qui peuvent favoriser le développement d’une telle pathologie.

Avec le docteur Lechien

« Nous sommes le plus grand service ORL de la région montoise avec une activité très diversifiée. En 2019, nous avons réalisé 24.000 consultations et 2.400 admissions et nous prévoyons une intensification de l’activité de cancérologie ORL pour l’année à venir », souligne le docteur Khalife.

L’arrivée du docteur Lechien au sein de la clinique de la voix permet désormais d’ajouter de nouvelles expertises, notamment les opérations sous anesthésie locale, des opérations moins invasives et plus rapides. Les spécialistes peuvent ainsi intervenir sur des polypes, des œdèmes de Reinke, des petites lésions dysplasiques cordales ou des petites hémorragies. Pour rappel, le docteur montois Lechien, professeur à l’UMONS, est chef de clinique à l’hôpital Foch à Paris où il travaille une semaine par mois dans le plus grand service de laryngologie de France. Il a mené de nombreuses recherches sur la perte du goût et d’odorat consécutive au Covid-19.

Paralysie des cordes vocales

Avec cette nouvelle technologie à Baudour, le docteur Lechien précise qu’il est possible d’agir sur les paralysies des cordes vocales pour améliorer la qualité de la voix. « Lors d’une paralysie, une corde vocale est trop éloignée de l’autre, ce qui entraîne un niveau de voix catastrophique. Nous intervenons alors pour rapprocher la corde vocale qui « bat de l’aile » par « médialisation, c’est-à-dire en injectant un produit qui, en gonflant, pousse une corde vers l’autre. » Quand cette opération se faisait au bloc opératoire, il y avait parfois des problèmes de dosage avec un impact sur la voix. Désormais, comme le patient est conscient, le docteur Lechien peut directement lui demander de parler pour rectifier le dosage.