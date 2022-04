Bus supplémentaires et lignes renforcées à Mons: les usagers seront consultés

La Ville de Mons et le TEC étudient actuellement un plan de redéploiement des transports en commun. Les usagers seront invités à donner leur avis. Fin 2023, les bus devraient parcourir 200.000 km en plus par an sur le territoire montois.

