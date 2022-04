Partis de Quévy pour 2.500 km à pied, Jeanne et Michel ont dû écourter leur périple

Jeanne et Michel sont de retour en Belgique, mais heureux de leur parcours! - D.R.

Il y a 3 semaines, Jeanne et Michel entamaient une fameuse aventure: le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en partant de Quévy. Plus de 2.500 km à pied. Malheureusement, le couple a dû abandonner à cause de problèmes de santé.