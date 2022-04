Pascal Obispo débarque à Mons au mois de mai!

Julien Doré et Virginie Efira ont déjà été parrains de l’événement. - Archives/ Belga

Le Lotto Mons Expo va accueillir la grande soirée de clôture du Télévie 2022, le 7 mai prochain. Les équipes de RTL ainsi que tous les artistes et chanteurs invités prendront possession des lieux pour une soirée en direct.

En 2021, toujours à cause de la crise sanitaire, le Télévie avait été chamboulé. L’événement avait même été décalé au mois de septembre. L’édition 2022 va donc être écourtée, mais les différents comités se démènent pour faire aussi bien que les autres années.

Et c’est dans la cité du Doudou, au Lotto Mons Expo, que se tiendra la grande soirée de clôture du Télévie 2022. Rendez-vous le 7 mai prochain. Cela permettra de clôturer la 34e édition.

Les animateurs emblématiques de la chaîne seront en direct, aux côtés des comités de bénévoles et du parrain 2022. Son nom sera dévoilé d’ici quelques jours… Au programme également : des artistes qui se produiront sur scène mais aussi les témoignages de certains malades qui raconteront leur combat contre la maladie.

À noter que c’est à Mons également que l’animateur Ludovic Daxhelet terminera son défi cuistax. Comme l’an passé, il reprendra la route à bord de son bolide à quatre roues. Du 3 au 7 mai, l’animateur parcourra différents endroits de la Wallonie : Paliseul, Durbuy, Charleroi ou encore Namur. Il achèvera son parcours au Lotto Mons Expo, après 5 jours de trajet. « Cela représente plus de 400 km en 5 jours ! Mais encore une fois, je ne lâcherai rien, on ne lâchera rien ! Je suis certain que la solidarité humaine sera encore bien présente pour concrétiser ce défi », confie Ludovic.