Le bâtiment de Toit & Moi, près de la collégiale de Mons, vendu pour 800.000€

C’est la fin d’un long feuilleton. Le bâtiment de Toit & Moi, situé près de la collégiale Sainte-Waudru à Mons, vient d’être vendu pour 800.000 euros.

Le bâtiment de Toit & Moi, situé place du Chapitre à Mons derrière la collégiale Sainte-Waudru, vient d’être vendu. Le conseil d’administration de Toit & Moi a marqué son accord pour le vendre au prix de 800.000€.

L’ex-siège social de l’immobilière sociale avait à nouveau été évalué le 22 février 2022. L’estimation avait alors été portée à 795.000€ et la publicité de la vente avait ensuite été relancée pour une durée d’un mois renouvelable.

Deux offres

Deux offres ont été reçues. Tout d’abord, une à 400.000€ et une seconde irrévocable à 800.000€, soit supérieure à l’estimation réactualisée et qui a donc été acceptée à l’unanimité par le C.A. qui s’est réuni ce mercredi matin.

Cette vente permettra à l’immobilière sociale d’investir dans de nouveaux projets. Des projets qui permettront de répondre à des enjeux majeurs en termes de logements, que ce soit environnemental, social ou encore économique.

Cet immeuble de 1.245 m² habitable se compose de deux bâtiments cadastrés en tant que bureaux, reliés entre eux via un patio et comprend 25 emplacements de parking privé. Le bâtiment n’est plus occupé depuis novembre 2021 suite au déménagement du personnel administratif de Toit & Moi dans son nouveau siège flambant neuf situé à Ghlin.

Un long feuilleton

Pour rappel, Toit & Moi avait déjà reçu une offre d’achat fin 2021. Mais le C.A. l’a refusée car elle était trop faible. Un an plus tôt, en septembre 2020, Toit & Moi avait décidé de vendre le bâtiment à la Fondation Gouverneur Emile Cornez malgré le désaccord de son président de l’époque, John Joos, lequel avait demandé au C.A. de prendre en compte l’offre d’un second candidat.

Lire aussi Polémique à Toit&Moi: la Fondation Cornez retire son offre

Quelques jours plus tard, après ce coup de théâtre, une motion de méfiance avait été déposée contre John Joos qui avait ensuite été exclu du groupe PS au conseil communal de Mons. Finalement, Toit & Moi avait décidé de remettre son bâtiment en vente suite à la décision de la Fondation Emile Cornez de retirer son offre.