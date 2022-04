Une subvention de 400.000€ pour l’asbl KALEIDI à Quaregnon, qui promeut les maths

Le gouvernement wallon octroie une subvention de 400.000 € à l’asbl KALEIDI qui redonne le goût des mathématiques aux jeunes.

Dans le cadre de Digital Wallonia, le gouvernement de Wallonie a approuvé l’octroi d’ une subvention d’un peu plus de 400.000 euros à l’asbl KALEIDI dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités 2022 et 2023.

L’asbl, basée dans le cœur du Hainaut, à Quaregnon, développe la passion pour les mathématiques et le numérique auprès des jeunes de la Région Wallonne et de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’objectif : augmenter les orientations vers les filières et métiers à fortes composantes mathématiques et numériques. La méthode de KALEIDI repose sur des animations participatives qui permettent de mobiliser les savoirs mathématiques et numériques sans que le participant ne s’en rende compte.

Les activités de KALEIDI s’adressent au système éducatif (enseignants, futurs enseignants, réseaux et écoles) et aux jeunes en scolarité, âgés entre 10 et 14 ans. Mais aujourd’hui l’asbl souhaite répondre aux besoins de deux publics supplémentaires : les parents et la « communauté des mathématiques et du numérique ». Elle ambitionne d’en faire un objectif prioritaire à partir de 2022 en devenant d’une part une association qui procure passion et enthousiasme envers les mathématiques et le numérique et d’autre part qui valorise les acteurs qui œuvrent pour l’image positive et dynamique des mathématiques et du numérique.