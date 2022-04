Venez faire la fête sur la «Place du Village» à Eugies ce dimanche 24 avril

Ce dimanche 24 avril, le Centre culturel investira la place d’Eugies pour faire la fête avec petits et grands !

Dès 10h, venez profiter en famille d’une foule d’activités culturelles et ludiques entièrement gratuites : grimages, sculpture de ballons, mini-ferme, théâtre de rue, spectacle musical enchanteront les enfants.

Les plus grands pourront notamment participer à l’apéro-slam, participer à une balade nature ou se détendre au bar en profitant de l’accompagnement musical. Des food trucks sucrés et salés régaleront les gourmands toute la journée.

Le programme. - D.R.

Des spectacles

« Terre rouge » – Théâtre de rue de Puurlain

Coopération, créativité, imagination et sensibilisation au développement durable… Ensemble créons notre « Terre rouge » ! De 14 à 18h pour toute la famille.

« Lentement, sur une grande sphère, une nouvelle planète voit le jour. Petit à petit, elle se couvre de montagnes volcaniques, d’arbres, de petits animaux, de maisons, de ports… Tous ceux, toutes celles qui, avec plaisir, amour et joie, ont envie de mettre la main à la pâte, peuvent pétrir l’argile jaune, noire, blanche et rouge, afin de créer ensemble un monde nouveau, un monde surprenant et agréable. « Terre Rouge » apparaît petit à petit avec toutes ses surprises ! La planète de nos rêves ??? »

« Ben quoi ? » – Théâtre jeune public

De la compagnie Pour Kwapa. Le spectacle « Ben quoi ? » exprime la rencontre de deux mondes, de deux visions de la vie, qui se cherchent, se découvrent, s’interpellent. Il met en évidence la difficulté de se comprendre mais aussi le plaisir de pouvoir échanger avec l’autre. « Ben quoi ? » recherche l’équilibre entre ce que l’on est et la façon dont on se positionne face à l’autre et à son univers.

De 14h30 à 15h30. « Une différence… Celle qu’on constate, à laquelle on s’attache, qui nous rend plus fort, avec laquelle on construit. Campagne et 4 épingles, elles, de surprises en accidents, s’en amusent, s’en détachent, s’en fichent. Ces deux voisines se rappelleront surtout de leur rencontre incongrue, en vacances, au bord de la mer… »

« Walt DisNerds » – Concert jeune public

Une joyeuse bande à l’allure gauche de quatre musiciens (trois instruments à vent et une petite batterie mobile) retrace d’une manière détonante, groovy et pêchue, l’histoire des dessins animés de Walt Disney.

De 16h30 à 17h30 à partir de 6 ans.

« Articulés autour d’une ligne du temps, de « Blanche-Neige » à « La Reine des Neiges », des arrêts en musique, à coups d’accessoires, sont cristallisés sur certaines de ces productions les plus emblématiques et populaires. Les illustrations sonores sont réarrangées et jouées. En « Nerds » qui se respectent (traduisez « jeunes adultes à tendance asociale et démesurément portés sur l’intellect »), ils adoptent un comportement et une tenue décalés qui les rendent à la fois désopilants et attendrissants. »

Sébastien Van Hoey – trombone, banjo, glockenspiel ; Christophe Collignon – sousaphone ; Marti Melià – saxophone ténor, clarinette ; Eric Vandervelde – mini-batterie.

En pratique

Accès gratuit aux ateliers, activités et spectacles. Bar ouvert de 11h à 19h. Place d’Eugies.

Infos au 065/66.48.00 ou info@ccframeries.be ou sur la page Facebook du Centre culturel de Frameries.