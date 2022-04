YFU recherche des familles d’accueil à Mons-Borinage

Une quarantaine d’étudiants internationaux passeront un séjour scolaire en Belgique. Il existe une façon de s’ouvrir au monde, à une autre culture tout en restant en Belgique : accueillir des étudiants internationaux.

Accueillir un étudiant avec sa propre culture, sa propre langue, ses propres opinions et passions est une expérience enrichissante. Cette aventure est rendue possible grâce à l’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie. Cette organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles est spécialisée dans les programmes d’échanges interculturels depuis 70 ans.

Augustina, étudiante d’Hushuaia, province de la terre de feu, fait de la natation depuis 12 ans. Elle se décrit comme joyeuse et se réjouit d’apprendre le français avec sa famille d’accueil. Léna, étudiante allemande, quant à elle, joue de la flûte et chante dans une chorale. Elle va à l’école tous les jours à vélo, elle aime beaucoup passer du temps avec ses amis et sa famille. Une quarantaine d’étudiants comme Augustina et Léna ont décidé de venir étudier en Belgique pendant 3 à 10 mois.

Une expérience inoubliable

Ils arriveront fin août en Belgique et seront scolarisés dans une école secondaire à proximité de leur famille d’accueil. Ils sont âgés entre 15 et 18 ans et proviennent du monde entier. Ils souhaitent réaliser un rêve, participer à une expérience inoubliable tout en améliorant leur français. Les familles qui les accueilleront auront la chance de découvrir une autre culture, de s’ouvrir sur le monde et les échanges internationaux.

La crise ukrainienne nous rappelle notre mission ainsi que nos valeurs : la tolérance, l’ouverture aux autres. En effet, YFU dans son ADN pousse les jeunes à être des ambassadeurs de la paix. Dans un monde qui se déchire, accueillir un étudiant est une belle façon de redécouvrir le monde qui nous entoure. Cette expérience est tant bénéfique pour l’étudiant que pour la famille d’accueil. Accueillir un étudiant, c’est aussi ouvrir son cœur et donner une leçon de tolérance à toute sa famille.

Toutes les familles sont bienvenues

Le schéma familial n’est pas la clé du succès d’un accueil mais bien la motivation de la famille à s’investir dans cette expérience. C’est pour cela que toutes les familles sont les bienvenues. Familles monoparentales, ménages sans enfants, familles nombreuses… L’accueil est bénévole mais les frais scolaires et personnels restent à la charge des étudiants internationaux et de leur famille naturelle.

Intéressé ?

Si l’accueil d’un étudiant vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec YFU Bruxelles-Wallonie qui recherche constamment des familles d’accueil pour une durée allant de trois mois à une année complète. Si vous désirez recevoir plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou bien les contacter par téléphone au 04/223.76.68 ou via l’adresse inbound@yfu-belgique.be.