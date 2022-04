Marc Delire et Benjamin Deceuninck dévoilent les coulisses d’Eleven (vidéos)

Vidéos

Les premiers playoffs à 4 avec du… public seront à suivre en intégralité et en exclusivité sur les chaînes Eleven. Aux commentaires : Benjamin Deceuninck et Marc Delire. Les deux stars de la chaîne se connaissent très bien…

Marc Delire sera ce dimanche au parc Duden pour Union – Anderlecht, Benjamin Deceuninck s’occupera lui, en début d’après-midi, du choc entre le Club Bruges et l’Antwerp. Avant d’entamer cette dernière ligne droite de la saison, les deux commentateurs phares d’Eleven ont participé à notre talk médias « Show Buzz ».

Ils vous excitent, ces playoffs ?

Benjamin : « Vivre cette apothéose, avec des stades remplis, oui ! Cette formule à quatre me plaît davantage aussi, car elle renforce l’intérêt de la phase classique. »

Marc : « Si ce n’est pas excitant, alors il faut changer de métier… Ce sont quatre équipes aux styles très différents. Je crois que ces playoffs vont être les plus explosifs depuis qu’ils ont vu le jour. »

Eleven va proposer des nouveautés à cette occasion ?

Benjamin : « Les encadrements des matches vont être renforcés. Avec toujours plus de consultants, en bord terrain, aux commentaires… La couverture d’Eleven est assez cohérente depuis qu’ils ont obtenu les droits. Et il y aura une montée en puissance sur cette fin de saison. »

L’Union peut-elle garder son avance et aller jusqu’au bout de son rêve ?

Benjamin : « Depuis janvier, je réponds par l’affirmative. Je ne vais pas changer d’avis maintenant ! »

Marc : « Depuis le début, je dis que l’Union ne le fera pas. Mais j’aimerais bien me tromper ! J’ai même pensé à créer, pour La Tribune, un t-shirt « Yes, je me suis trompé ! » au cas où. Mais je reste sur ma première impression. Bruges a l’équipe la plus costaude et solide. »

Benjamin, vous avez rejoint l’équipe d’Eleven il y a moins de deux ans…

Benjamin : « Oui, j’étais honoré que l’on me propose ce challenge-là. Quand on m’a appelé pour me dire qu’Eleven me voulait, forcément, cela fait plaisir. D’autant que commenter des matches, même si je le fais depuis 20 ans, je le faisais juste… de temps en temps, ce n’était pas mon « main job ». Et comme je souhaitais davantage me tourner vers les commentaires ‘live’ de rencontres de foot, cette opportunité tombait plutôt bien ! »

Vous êtes les deux têtes d’affiche de la chaîne, vous tirez au sort qui commente la plus belle rencontre du dimanche ?

Marc : « Ce n’est pas nous qui décidons… Le rédacteur en chef se charge des désignations. Et, globalement, je trouve que l’équilibre est respecté. Après, si moi j’ai un problème avec Benjamin, je vais lui en parler ! D’ailleurs, je l’ai déjà fait en lui faisant remarquer qu’il avait fait Anderlecht-Standard, mais aussi Standard-Anderlecht. »

Benjamin : « Oui, je me souviens très bien de cette discussion, juste après La Tribune. Du coup, je lui ai rappelé qu’il était au micro de matches… qu’il avait oublié avoir commentés. Il l’a reconnu. Tout s’est passé dans un climat très amical. Mais il n’y a aucun souci entre nous ! »

Marc : « Dans ce métier, on sait qu’il y a parfois des questions d’ego. Mais l’offre est tellement grande sur Eleven – la chaîne a vraiment réussi son pari !- qu’il y en a pour tout le monde ! »

Benjamin : « Ce qui a été négocié entre Eleven et la RTBF, c’est que je commente une affiche par dimanche. Et Marc, lui, en commente deux. Et il peut le faire le vendredi, le samedi, le lundi… Donc, si je devais être au micro du meilleur match du week-end, qui se déroule le dimanche, Marc se chargerait de la deuxième et de la troisième plus belle affiche. Puis, de toute façon, ce sont toujours de chouettes matches. Il ne faut pas non plus sous-estimer le travail de Patrick Stein qui réalise un boulot extraordinaire pour essayer de concilier les désirs des uns et des autres… »

Swann Borsellino, la nouvelle star en devenir d’Eleven ?

Benjamin : « Il a tout pour ! Il a un œil incroyable. Surtout, il est respectueux de notre métier et de notre rôle. Il est aussi bien éduqué, beau, jeune, intelligent… »

L’équipe d’Eleven, qui est hétéroclite avec des personnalités venant de la RTBF, VOO, Proximus…, est-elle soudée ?

Benjamin : « C’est vrai que l’année dernière, il fallait faire attention et je ne sentais pas forcément qu’il y avait une envie de participer à un projet commun. Le Covid n’a pas aidé. Mais cette saison, par contre, je ressens cet esprit d’équipe qui s’est installé. »

Marc : « Eleven a trouvé un équilibre et une homogénéité qui vont encore s’améliorer. Je note aussi qu’il y a très peu de critiques sur les réseaux sociaux. »

Benjamin, pour la Coupe du monde 2022, vous serez au Qatar ?

Benjamin : « Non. Je reste en studio, à la présentation. Cela me plaît. »

Mais voulez-vous, un jour, commenter un Mondial et les Diables ?

Benjamin : « Évidemment. Je suis assez favorable à une tournante comme dans les années 90 par exemple avec Michel Lecomte, Franck Baudoncq… »

Marc, la finale de la Ligue des Champions sur Proximus TV, ce sera pour vous évidemment…