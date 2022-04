Nouvelle médaille d’or pour le Chant d’Eole à Quévy: le rosé brut récompensé

C’est lors du Frankfurt International Trophy 2022 que le Chant d’Eole rosé brut a été récompensé : meilleur vin belge de la compétition et médaille d’or !

« Nous sommes ravis de vous annoncer que notre cuvée rosé brut a atteint la tête du classement du Frankfurt International Trophy 2022, qui comptait près de 4.100 échantillons inscrits cette année, toutes catégories confondues », indique le Domaine du Chant d’Eole dans un communiqué.

« Lors des dégustations, notre rosé brut a obtenu la meilleure note et a ainsi remporté le trophée de meilleur vin belge de la compétition et médaille d’or »

Le domaine du Chant d’Eole s’illustre à nouveau dans une grande compétition internationale. « Cette fois, ce sont nos voisins allemands qui sont tombés sous le charme de notre rosé brut ».

Pour sa 6e édition, le Frankfurt International Trophy a repris son format habituel. « Les 8 et 9 avril 2022, l’organisateur, Armonia Deutschland GmbH, a réuni 460 dégustateurs et dégustatrices dans la salle polyvalente historique de la Palmeraie de Francfort. Les vins ont été évalués par un jury composé à la fois d’experts, comme des sommeliers ou des œnologues, et d’amateurs expérimentés, qui représentent les futurs consommateurs ».

Tous les résultats sont disponibles sur le site :

https ://www.frankfurt-trophy.com