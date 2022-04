C’est le 14 mai que le champion du monde Ronaldinho sera à Mons et à La Hestre!

La légende du football Ronaldinho arrive à Mons et à La Hestre le 14 mai prochain. Le Brésilien présentera officiellement, pour la 1re fois en Belgique, ses vins et prosecco de la gamme The Wine of The Champions. Vous pouvez réserver vos places.

De passage à La Hestre et à Mons, le champion du monde et ballon d’or présentera officiellement au public ses vins et prosecco de la gamme The Wine of The Champions produits par la Cantine Fabio Cordella (région du Salento-Italie).

Alessandro Bevilacqua, Tonino Mallardo et Battiste Mastrogiovanni sont à l’origine de la venue du footballeur brésilien et de l’œnologue italien en Belgique en collaboration avec le sponsor Qommodity Security Token.

« Nous sommes fiers d’accueillir un tel champion dans notre pays, c’est exceptionnel », s’enthousiasment les organisateurs. « Au fil du temps, nous avons créé une vraie relation étroite avec Fabio Cordella, qui réunit à merveille la magie du football et le monde du vin. Grâce à cette collaboration, le public a déjà pu voir des champions tels que Sébastien Frey, Marco Materrazzi et Wesley Sneijder à la concession Harley-Davidson de Mons, à l’Espace Magnum à Colfontaine, ou encore au restaurant Il Galateo à Jurbise. Le 14 mai prochain, c’est un ballon d’or qui sera présent ! »

Plusieurs formules possibles

Durant cette journée, Ronaldinho déjeunera au restaurant Italia Grill à La Hestre. Ensuite, il présentera son vin et saluera les fans, aux alentours de 15h30, au MICX-WCCM de Mons.

Enfin, une grande soirée de gala en présence de la star brésilienne aura lieu au MICX-WCCM de Mons pour conclure l’événement.

« Plusieurs formules sont possibles pour combler les fans de Ronaldinho. Nous avons essayé d’offrir ce moment à tout le monde ! Au vu de l’affluence prévue, il est conseillé de ne pas tarder à réserver vos places ! », préviennent d’ores et déjà les organisateurs.

Pour toute information complémentaire et pour réserver vos places, vous devez vous rendre sur ce site : https ://bit.ly/3xtewrE