Nouvelle identité visuelle pour l’ASBL Gestion Centre-Ville de Mons

L’ASBL Gestion Centre-Ville Mons vient de s’offrir une nouvelle identité visuelle. Découvrez son nouveau logo.

L’ASBL Gestion Centre-Ville Mons possède désormais une nouvelle identité visuelle. Un nouveau logo vient en effet d’être créé. « Il est le fruit de la réflexion sur la modernisation et la dynamisation de notre identité visuelle, en lien avec nos missions de promotion du centre-ville montois », détaille l’ASBL. « Le symbole graphique, très coloré, représente notre champ d’action sur lequel nous opérons au quotidien : les quartiers commerçant de l’intra-muros montois. »

« Moderne et dynamique »

Ce logo est polyvalent et épuré, pouvant s’insérer sur tout support, numérique ou physique. « Il peut s’adapter aux fonds sombres comme clairs, proposant un environnement visuel que nous voulons moderne et dynamique. Une déclinaison avec la baseline « promotion et dynamisation » est également disponible. »

Les explications. - Gestion Centre-Ville Mons

Pour rappel, l’ASBL Gestion Centre-Ville Mons œuvre pour la dynamisation du centre-ville et l’amélioration du cadre de vie à travers des initiatives dans l’intra-muros montois. Elle s’attache notamment à créer un espace sûr et agréable et participe à la promotion de ses quartiers commerçants à travers différentes actions et événements organisés dans le centre-ville.