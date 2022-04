Promis, les serres à la station de Wasmuël ne pueront plus: l’ingénieur explique

Vidéos

L’IDEA va remettre en service les serres de séchage des boues d’épuration à la station de Wasmuël, fermées depuis quatre ans à cause de leur puanteur. Un important dispositif de lutte contre les odeurs a été construit. L’ingénieur nous explique.

Les serres de séchage des boues de la station d’épuration de Wasmuël ont été équipées d’un puissant dispositif de neutralisation des odeurs et l’IDEA va les remettre en service. Après une phase test de plusieurs mois, elles traiteront à nouveau les boues à partir de septembre prochain.

20.000 tonnes de boues d’épuration par an seront séchées dans les serres de Wasmuël. - C.T.

Deux serres de 125m de long. - C.T.

Bernard Lallemand, l’ingénieur concepteur des ces serres, nous en explique le fonctionnement.

Les serres de Wasmuël représentent un système innovant, économique et écologique, mais hélas, il a causé des nuisances inattendues : Principe : les boues -c’est-à-dire ce qu’il reste après l’épuration de l’eau de nos égouts- sont séchées par le haut et par le bas, par l’énergie du soleil et par la géothermie provenant de l’eau naturellement chaude de notre sou-sol. A la sortie, un résidu solide extrêmement concentré.

Dans les entrailles des serres: le chauffage géothermique. - C.T.

Caroline Decamps montre un échantillon du résidu sec obtenu à la sortie. - C.T.

Les Wasmuëllois gardent un souvenir nauséeux des quelques premiers mois de fonctionnement de ces installations, et l’IDEA a dû se résigner à les mettre hors service. Mais non pas à les abandonner définitivement. Des études minutieuses ont été ralisées pour débusquer l’origine des odeurs et trouver le moyen de les combattre. C’est d’ailleurs toute la station d’épuration de Wasmuël qui en cours de modernisation, comme nous l’explique Caroline Decamps, directrice générale de l’intercommunale IDEA.

Ainsi le pertuis -ce grand égout à ciel ouvert, horrible, qui longe l’autoroute sur près de 5 kilomètres- a déjà été curé et il va être démoli pour être remplacé par une conduite souterraine. Pour en revenir aux serres, elles sont désormais équipées d’un double circuit de purification de l’air, ou plus exactement des poussières car il est apparu que c’étaient les poussières qui transportaient, parfois à des kilomètres à la ronde, les mauvaises odeurs. L’air est capturé à la sortie des serres pour être « lavé » au moyen d’acide sulfurique. Cela permet de décomposer l’ammoniac (source de la puanteur). Au terme du processus, l’air est expulsé par une cheminée haute de 30 mètres afin d’assurer une dispersion maximale.