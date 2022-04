«Bière en fête» revient en mai sur la Grand’Place de Mons!

La fête de la bière revient sur la Grand’Place de Mons du vendredi 6 au dimanche 8 mai. Au menu : plus de 20 brasseries et environ 80 bières artisanales.

« Bière en fête » revient quelques semaines avant la ducasse pour une 26e édition sur la Grand’Place de Mons. Rendez-vous du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai pour déguster une diversité de bières, en famille ou entre amis.

Un DJ

Au menu : plus d’une vingtaine de brasseries et environ 80 bières artisanales, dont certaines brassées à Mons. Autant dire que les amateurs de bière auront l’embarras du choix. Il y aura également des stands de produits du terroir, des animations musicales gratuites et même des concours sur le thème de la bière. Le tout dans une ambiance festive garantie grâce à plusieurs animations musicales et un DJ le dimanche soir. Un groupe musical itinérant animera également les stands durant les trois jours.

Les stands seront ouverts dès 11h jusqu’à 1h du matin le vendredi et samedi et à minuit le dimanche. Plus qu’à espérer que la météo soit elle aussi de la partie.