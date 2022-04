La bourse aux vélos à Mons: pour les amateurs de bonnes affaires!

Ce samedi 30 avril, dans le cadre de l’éco-festival Demain, Pro Velo Hainaut organise sa traditionnelle bourse aux vélos à la Maison Folie de Mons.

Destinée tant aux vendeurs qu’aux acheteurs, la bourse aux vélos est le rendez-vous des amateurs des bonnes affaires !

Un besoin grandissant en vélo d’occasion

« Mais où puis-je acheter un vélo d’occasion ? » : telle est la question régulièrement posée par les cyclistes.

Il est vrai qu’à l’heure du recyclage et de l’intérêt grandissant pour l’achat de seconde main, il est difficile de trouver un acteur qui conseille sur l’achat des vélos d’occasion. C’est une des raisons pour lesquelles Pro Velo propose chaque année cette bourse aux vélos : répondre à la demande croissante des citoyens qui souhaitent rouler à vélo sans nécessairement passer par l’achat d’un vélo neuf et/ou qui souhaitent revendre leur vélo inutilisé.

Le vendeur bénéficie d’une expertise pour évaluer le prix du vélo et l’acheteur peut compter sur les conseils de mécaniciens (quel modèle ? quelle taille ? pour quelle utilisation ?) lors de l’achat du vélo d’occasion.

Les plus de la bourse aux vélos de Pro Velo

– Les acheteurs et les vendeurs sont conseillés par les mécaniciens de Pro Velo.

– Le paiement par Bancontact est possible.

– Une facture pourra être administrée à l’achat du vélo et ainsi être utilisée pour l’obtention d’une prime.

Une nouveauté cette année

Cette année, les membres du Bike Repair Social Club du GRACQ Mons seront présents. Le Bike Repair encourage le fait d’être autonome avec son vélo au quotidien à travers un atelier pour régler soi-même les petites pannes (freins, câbles, graissage, serrages…) et réaliser l’entretien de base de son vélo. Transmission, partage de connaissances, bonne humeur sont au rendez-vous avec le Bike Repair Social Club.

Informations pratiques

Le samedi 30 avril : Maison Folie – Rue des Arbalestriers, 8 à Mons.

De 10 à 13h : dépôt des vélos

Les personnes souhaitant vendre un/des vélo(s) sont attendues entre 10 et 13h. Elles pourront fixer un prix de vente avec l’aide d’un mécanicien et compléter un contrat de mise en dépôt. Le dépôt du vélo coûte 3 € et une commission de 7 % sera prélevée sur le prix de vente. Une seule condition à respecter : le vélo doit être fonctionnel.

De 14h30 à 17h : vente des vélos

La vente des vélos d’occasion se fait de 14h30 à 17h au prix fixé par le vendeur. Tout acheteur peut demander conseil aux mécaniciens présents toute la journée. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! Les personnes qui auront déposé un vélo pourront venir dénicher les bonnes affaires en priorité à 14 h.

À 13h : balade gratuite à vélo

Une balade guidée à vélo pour découvrir notre belle région sera organisée par les vélo-formateurs dans la région de Mons. L’équipe de Pro Velo vous fera découvrir différentes œuvres d’art qui se cachent dans la ville à travers cette balade d’un peu moins de 7 kilomètres.

Plus d’infos sur https ://www.provelo.org/fr/page/mons-bourse.