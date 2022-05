Saint-Ghislain, ville martyre des bombardements: Philippe Gilgean raconte

Du 12 avril au 2 mai 1944, Saint-Ghislain a subi sept raids de bombardements par les forces alliées. Leur but: neutraliser la gare. 78 ans plus tard, la ville n’a pas oublié ces moments destructeurs et meurtriers.

************ *** ******* ****** ** ****** ** **** ** ************** ************ *** *** ********** *** ** ************* ** ********** ** ** ******* ********* *** ******* ********** ** ** ********* ********** **** *** ****** ********* ** **** ** **** ******* ** ***** *** * *********** ** ********** ******** ******* ** * **** ** ***** *** ** ***** *** ************* ** *** ******** ** ******* ***** *** ****** ** ********** *** ***** ************* * ** **** ** ***** *** ***** ** ******** ******** **** ** ***** ******** ******************* ** *** *** **** ** ******* ** ****** *** *** ************** ******** ** ******** ** ***** ** ***** * * **** ** ****** ** ************** *** *** ***** ***** ********* ******* ***** ********** ** ***** ******* ***** ** *** ********* ************** ***** *************** ** ********* ****** **** ********** ** ******* ***** *********** ********* ******** ******* ** ***** ** ************** *** ************* ********** ** ******* ***** *********** ********* **** ** ******** ** ******* ** ************ **** ******** ***** ********* ** ***** *** *** ************* ** ************** * ** ****** ** ******* ** ************ ****** *** ******** ***** ** ****** *** ***** ********* **** ** ********* ** ** ********** ** ******* **** *** ****** ******* ***** *** **** **** ************** ** ******** ******** ******** ****************** ***** ******* *** ****** **** ****** ***** ** ********** **** ***** ***** ********* **** *** ** **** ** ** **** ******* **** *** ****** ** ** ******* ****** ***************** *** ********* ********* ************ *** ********* ******************* ************ ********** ******* ******* ** ***** ** **** *** ************* *** *************** *** ***** ********* ***** ** ** ** ******* ****** ********* **** *** ******** ** ***** ********** ** ******* ******* *** ******** ** ****************** ************ **** * **** ***** ********* ** ******* **** ************ ** ****** ***** ** *********** ** ********* ***** ***** ******* ****** ***************** ************ *** ******* *** ****** ******* ** *** *** ** ******* ** ****** **** *** *** ************* ** *************** ** **** ********* *********** ****** *** ************* ********* *** ************ **** *** ********* *** ************* ** ************** ********** **** ** ****** ******* *** **** ** ****** ************ ****** **** **** *** ********** **** ******** *** ******** ** ******* ** ************* **** ******** ****** ******** ************** ** ** **** * ** *** ******* ********* ********* ******* ** ***** ** ****** ** ** ***************** ******** ***** ********* ******** ********** *** ****** ************* *** ******* ********** *********** *** *** ***** ** ************** *** ****** ************ ***** ***** ************ ** *********** *** ****** *** ******* ** ************ *** *** ********* ** ********* ** ***** ******** ******************* ** ** ***** *** ********* **** ** ***** **** ***** *** *************** ** ****** ** ****** ** ****** ** ** ******* **** ** ***** **** ** ****** ****** ** ************** ** *** ******** ** ********* *** ****** ********* ** ** **** *** *** ***** ************ ****** ***** ********* ****** ********* ********* *** **** ***** ** ***** *** *********** *** ***** *********** ** ********* *** ***** ********* *********** ** *** ****** ******* *** ***** ********** ** ***** *** **** ***** ** ** ***** * ************** ** ***** ***** *********** * ********** * ****** ********* **** *********** *** ***** *********** **** ******** ** ***** ****** ** ******** ********** ** ***** * ***** ******* ** *** ********** **** ********** * ******************** Même l’orphelinat a été détruit ******** ** ***** **** * ** **** ** ****** ** *********** *** ****** ***** *** ** **** ** ************** *** ****** ****** ****** *** ******* *** *********** ***** ** ****** *** ****** ** ***** * *** ****** ********** ************** **** ** ****** ** ******** **** ****** **** ***** **** ********* ****** ******** ** ** **** ** *************** ****** ** ***** * ***** ******* ** ********* *********** ********* ** ****** ** ************ *** ******** ** ************ ** *** ***** ** ******* ******** ** ***** * ******* *** ****** ** ****** ****** ** ****** ******* ** ***** ** ************** *** *** ******* ******* ** ***** ******* ******* ** ************** ** ****** **** ** ******* **** ** ******* *** *** ***** ******* ********** ** ****** ** *********** ******** ** ***** * ** **** ********* *** ************** *** ***** ** *** ********* *** ******** ** **** ***************** * ***** *** *** * ** ****** ** *** ***** **** ******* ** ************ ***** ********* *** * ******* ** ************ * **** ** *** ** * *** * *** ****** ******** **** ** **** ***** ** *** ****** ** ****** ********* * ***** *********** ******* **** ** ****** ** *************** Rumeurs et erreurs ******* ***** ************ **** ** ***** ** ******** ******** *********** ******* ****** *** ******* *** *** ******** ******** ** **** ****** *** ***** ********** ** *** *********** ** ********* ********* ** ** **** ********** ******** ******** ** ******* *** ** ****** ****** *** ** ***** ***** ***** ********* **** *** ** ***** **** *** *** ************* ******** ******* *** ** **** * ***** *************** **** ** ********* **** *************** *********** ** *********** ** *********** ** *** ******* ** ******* ****** * ***** *** *** *** ****** ************ ******* ***** *********** **** * **** *** ************ ******* ** *** ****** ** **** ******** *** ***** ********** *** ** **********