Alcool, stupéfiants…: la police de Mons-Quévy a mené des contrôles ce week-end

Le week-end dernier, la police de Mons-Quévy a multiplié les contrôles. Objectif : viser les conduites sous influence qui provoquent bien souvent des accidents graves.

Vendredi dernier, de 14h à 22h, la zone de police de Mons-Quévy a pris part à une opération de sécurité routière organisée à l’initiative de la direction de coordination et d’appui déconcentré du Hainaut (DCA Hainaut), en concertation avec 12 zones de police locales.

« Des ressources locales et fédérales ont été déployées de manière conjointe afin d’améliorer la sécurité routière dans notre province. Cela s’est traduit sur le terrain par le contrôle des usagers de la route sur les thématiques de l’alcoolémie et de la consommation de produits stupéfiants au volant. En plus d’avoir un effet dissuasif et éducatif sur les contrevenants potentiels, ce type d’actions contribue à long terme à accroître le sentiment de sécurité de la population », détaille la police montoise.

243 véhicules contrôlés

Sur trois points de contrôle, à Havré, Mons et Quévy, 243 véhicules ont été contrôlés, 4 p.-v. ont été rédigés pour alcoolémie, 1 pour stupéfiants au volant, 2 perceptions immédiates pour GSM au volant, 2 défauts de contrôle technique et 1 notification de déchéance du permis de conduire.

Des contrôles ce vendredi. - Police Mons-Quévy

« Toujours dans la même optique, le département circulation de la zone de police Mons-Quévy a poursuivi les contrôles de nuit tout le week-end. En voici les résultats : 7 défauts de contrôle technique, 2 immobilisations pour défaut de permis, 1 infraction au sens interdit, 5 infractions au code de la route « autres », 6 conducteurs en alerte (taux d’alcoolémie limite) et 8 conducteurs positifs (dont 4 en retrait de permis de 15 jours) et 1 p.-v. pour séjour illégal. »

La zone de police annonce qu’elle continuera à œuvrer en matière de sécurité routière tout au long de l’année.