Voici les deux dessins qui illustreront le visuel officiel du Doudou 2022 (vidéo)

Les lauréats du « Doudou illustré » 2022 sont connus. Leurs dessins serviront pour le visuel officiel de la ducasse et du petit Doudou. Le grand gagnant, c’est Cédric Minot, déjà connu pour être le gérant de la brasserie du Borinage.

Les préparatifs de la ducasse 2022 se poursuivent avec enthousiasme. Une nouvelle étape a été franchie ce mercredi soir. Les visuels gagnants du concours « Le Doudou illustré » ont été dévoilés, au pied du Musée du Doudou.

Cédric Minot et son œuvre. - L.P.

Et cette année, c’est Cédric Minot qui est l’auteur du dessin gagnant. Cédric Minot n’est pas un inconnu dans la région puisque c’est lui qui s’occupe de la brasserie du Borinage et de sa communication tout en humour. Il a également fondé l’agence de communication Just Let Minot.

Cédric Minot avait déjà participé au concours en 2019, avec un premier projet. Ici, il remporte la première place. « Je suis revenu à la charge en 2022, nous explique-t-il, avec la thématique des retrouvailles. Je voulais mettre en avant ce côté fraternel des retrouvailles ».

Le visuel gagnant du Doudou, réalisé par Cédric Minot. - D.R.

Et sur le visuel gagnant, effectivement, saint Georges enlace le dragon. Tout le monde est représenté : les acteurs, le public, le Car d’Or… « Je voulais vraiment marquer le coup des retrouvailles. Tout le monde attend le Doudou avec impatience. Même dans le trait de l’image, j’ai préféré un dessin un peu naïf, pas celui trop pointu d’une image moderne. » Pour que cela reste accessible à tous, pour que tout le monde s’y retrouve.

Sur le thème des retrouvailles. - L.P.

Le Montois est bien sûr ravi de voir sa création devenir le visuel officiel de la ducasse 2022. « C’est beaucoup de fierté forcément et surtout un véritable honneur », souligne celui qui est originaire du domaine d’Epinlieu, à l’entrée de Mons.

Les visuels ont été dévoilés ce mercredi. - L.P.

Cédric Minot sera bien présent lors de la ducasse de Mons. Et pour cause, la brasserie du Borinage prévoit d’organiser différents événements.

Le visuel officiel du Petit Lumeçon. - L.P.