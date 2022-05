La rue Pairois remise à neuf à Dour: plusieurs semaines de travaux

La commune de Dour va réaménager la partie supérieure de la rue Pairois, et ce dès le 11 mai prochain.

Il s’agit notamment de refaire l’asphalte. Le chantier sera réalisé en deux phases.

Phase 1

La première phase commence le 11 mai et ne durera que quelques jours. Ce sera la fermeture du tronçon compris entre le carrefour Mirliton (non compris) et la rue Marcielle

– Le stationnement et la circulation seront interdits dans la portion de voirie comprise du carrefour Mirliton au carrefour de la rue Marcielle (non inclus).

– Le sens de circulation de la rue du Petit Pachy sera inversé. Les véhicules venant du bas de la rue Pairois et de la rue Mirliton seront déviés par la rue du Petit Pachy vers la rue Maréchal Foch.

– La rue Maréchal Foch sera prioritaire sur la rue du Petit Pachy.

– Un toutes-boîtes sera distribué aux riverains de la rue du Petit Pachy pour les informer des nouvelles règles de circulation

– Un signal STOP sera placé au débouché de la rue du Petit Pachy au carrefour de la rue Maréchal Foch afin de ne pas surprendre les conducteurs de la sortie de véhicules sur leur droite venant de la rue du Petit Pachy avec une priorité de droite non prévisible.

Phase 2

Elle est prévue du 16 mai au 25 mai. Ce sera la fermeture du tronçon compris entre le carrefour avec la rue Marcielle et le croisement Maréchal Foch

– Le stationnement et la circulation seront interdits dans la portion de voirie comprise du carrefour de la rue Marcielle (non inclus) jusqu’au croisement de la rue Maréchal Foch.

– Le sens de circulation de la rue du Petit Pachy reste inversé. Les véhicules venant du bas de la rue Pairois et de la rue Mirliton seront déviés par la rue du Petit Pachy vers la rue Maréchal Foch.

– La rue Marcielle sera mise en un seul sens de circulation pour les véhicules venant de Pairois vers Rossignol. Il sera interdit de tourner dans la rue Marcielle à partir de la rue du Rossignol pendant la durée des travaux

– Un toutes-boîtes sera distribué aux riverains de la rue Marcielle pour les informer des nouvelles règles de circulation.