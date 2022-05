Sud Radio évincé du concert de la ducasse de Mons: «Je vais interpeller le ministre»

La Ville de Mons a choisi la RTBF pour son concert, plutôt que Sud Radio, qui a réagi vivement à son éviction… La Ville embraie : « L’argent public sera mieux utilisé avec la RTBF qu’avec Sud Radio. »

La Ville de Mons réagit ce vendredi au communiqué de Sud Radio, qui a officiellement été écartée de l’organisation de son traditionnel concert du Doudou. Si la radio n’était pas tendre avec la Ville de Mons, celle-ci n’est pas tendre en retour : « L’argent public sera mieux utilisé avec la RTBF qu’avec Sud Radio », dit-elle.

« Tout d’abord, la Ville rappelle un principe élémentaire : la Grand’Place de Mons n’appartient pas à Sud Radio. Et le Doudou encore moins. La Ville est fière de son folklore et veut le promouvoir. Chacun le sait et l’a constaté : le concert s’essoufflait depuis de nombreuses années. Le collège actuel avait donné une dernière chance à Sud Radio de rectifier le tir en 2019, mais au final, rien n’avait changé », constate amèrement la Ville.

La Ville se dit surprise de lire que Sud Radio « offrait le concert » aux Montois. « Tout le monde le sait bien à Mons, aucune société privée ne fait preuve de philanthropie dans une telle organisation… Un simple coup d’œil sur les affiches des années précédentes le démontre aisément (où sont repris les partenaires du concert), que Sud Radio bénéficiait de financements publics, para publics et privés importants pour organiser son concert. »

« Plus à la hauteur »

Selon la Ville, l’organisation générale du concert, autant dans la promotion, la diffusion, le rayonnement et l’affiche « répétitive proposée ces dernières années » n’était plus à la hauteur. « Chacun en convient et de nombreux Montois l’ont d’ailleurs évidemment constaté. Mons était en droit d’attendre un événement musical plus qualitatif et plus conforme aux attentes de la population », ajoute la Ville de Mons.

La volonté de la Ville était d’une part, respecter la légalité en organisant un marché public, d’autre part augmenter le rayonnement de Mons et de sa ducasse dans tout le pays et enfin, disposer d’une tête d’affiche plus connue pour un concert d’envergure.

« Grâce à l’offre proposée par la RTBF, la Ville se félicite d’avoir trouvé une solution à ses trois demandes. La ducasse va disposer d’une présence forte sur toutes les antennes de la RTBF durant tout le week-end de la ducasse, ce qui est bon pour l’attractivité de la ville et de ses habitants ainsi que pour l’image touristique de Mons. Cette année, le concert disposera enfin d’une tête d’affiche populaire et connue nationalement du grand public. Cette montée en puissance sera plus conforme aux moyens publics investis que ça n’était le cas jusqu’à présent. Et enfin, Sud Radio prétend être un média national, mais les audiences prouvent le contraire : 0,6 % contre plus de 35 % à la RTBF », lâche encore la Ville.

Pour la Ville de Mons, « il était donc temps de se renouveler et de faire évoluer la formule, de la faire monter en puissance et de donner à l’ensemble de la ducasse une visibilité plus forte en Belgique », conclut-elle.