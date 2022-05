Après un an de travaux, le square Saint-Germain à Mons rouvre au public

Après un an de travaux de réaménagement, le square Saint-Germain est dès à présent rouvert au public. Voici tout ce qui a changé.

Totalement dégagé, le square Saint-Germain a bien changé en un an. Les travaux ont débuté à la fin du mois de mars 2021, ils sont désormais terminés. « Son nettoyage et son dégagement ont permis de retrouver des preuves qu’à l’époque tous les bacs constituant la fontaine étaient sous eau et non un sur deux comme prévu au projet, nous les remettrons donc tous en fonction comme à l’origine. », nous avait expliqué la Ville dans une précédente édition.

Le chantier a permis de restaurer et de mettre en fonction la fontaine, après plusieurs décennies de non-fonctionnement. De nouveaux cheminements, de nouvelles balustrades, de nouvelles plantations et un nouvel escalier ont aussi été installés.

Des pierres bleues ont également fait l’objet d’une restauration par un tailleur de pierre de la région. « Elles n’ont pas toutes pu être récupérées vu l’état de vétustés de certaines, de nouvelles seront donc fournies et posées en remplacement mais dans le respect du travail de l’époque »

Une enveloppe était aussi prévue pour la fourniture et la pose de sanitaires préfabriqués publics. « Il a été décidé que la première cabine serait placée en lieu et place des urinoirs qui ont été démontés juste à côté du square. Elle a été posée en mars », précise la Ville de Mons.