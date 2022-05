Le cinéma Imagix de Mons organise une semaine dédiée à la communauté LGBTQIA+

Du 16 au 21 mai, le cinéma Imagix de Mons s’engage à célébrer la diversité en diffusant le documentaire « Coming-out ». Il va aussi arborer toutes les couleurs de l’arc-en-ciel sur sa façade. Objectif : montrer son soutien à la communauté LGBTQIA+.

À l’approche des célébrations de la journée de la lutte contre l’homophobie, le 17 mai, les cinémas Imagix de Mons, Tournai et Huy arboreront toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Imagix se pare des couleurs de l’arc-en-ciel. - Imagix

Le groupe Imagix est décidé à montrer son soutien à la communauté LGBTQIA+ en dressant le drapeau arc-en-ciel, en façade de chacun de leurs bâtiments. Les membres du personnel porteront également les pins emblématiques de la fédération wallonne LGBTQIA+ « PRISME ».

Un documentaire

À cette occasion, le documentaire « Coming-out » sera diffusé durant toute la semaine, du 16 au 21 mai à 20h. Un montage bouleversant de vidéos filmées par des jeunes du monde entier. Un film chargé en émotions, poignant, parfois même révoltant, qui nous fait vivre au plus près le moment fatidique et intime de ce qu’est le « Coming-out ».

L’affiche du documentaire. - Imagix

Une démarche de solidarité et de respect des libertés de chacun qui a pour but de faire réfléchir sur le fait que l’homosexualité reste encore énormément discriminée.