Un défilé au coeur d’une galerie d’art à Mons

La créatrice Jacqueline Lienard et l’artiste Alfredo Longo vous invitent les samedi 14 et dimanche 15 mai pour l’opening de leur Concept Fashion Gallery « Il est Temps de Rêver ».

Jacqueline Lienard et Alfredo Longo vous accueilleront à 14h avec le verre de l’amitié et amuse-bouches dans un esprit garden party. Vous serez entourés des œuvres de Philippe Jacquemart, Damien Hunin, David Terrazzano, François Grimoin et Alfredo Longo.

Vers 16h, vous pourrez découvrir le défilé JNL avec la présentation du prêt-à-porter habillé intemporel. Cette collection sera produite en édition limitée.

Sept créatrices de talent viendront sublimer les tenues de Jacqueline Liénard avec leurs créations :

– Les bijoux de La Maison Kopij et d’Elyzoé.

– Les accessoires de cheveux ornés de fleurs séchées de Patricia Seghers (Pati Pata).

– Les étoles bohèmes chics tricotées et crochetées par Kay Butler.

– Les chapeaux et coiffes des modistes Oksana Andriyiv et Marianina Grillo.

Ils vous attendent nombreux et seront heureux de vous recevoir dans ce lieu qui se veut créatif, artistique et surtout de partage.

En pratique

Les samedi 14 et dimanche 15 mai au 326 bis, chaussée du Roeulx à Mons.

Le nombre de place est limité.

Réservation vivement souhaitée sur alfredo.longo7@icloud.com ou au 0476/87.78.59 en précisant le nom, nombre de personnes, et jour de votre venue.