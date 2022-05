Mons: premier EP pour «Lili tout en musique», une jeune chanteuse très prometteuse

La jeune Montoise de 16 ans sort son premier EP 5 titres, avec deux reprises et trois compositions. Elle sera notamment sur la scène des Feux de la Saint-Jean, à Mons, le 25 juin prochain.

Lili tout en musique, c’est d’abord Lili, 16 ans, étudiante en 5e secondaire à l’Athénée Royal de Mons. Lili tout en musique, c’est aussi Fred, son père, à la guitare. Le duo s’est lancé pendant le confinement. Lili chantait déjà dans un groupe, mais avec la crise sanitaire, les répétitions ont stoppé net. Père et fille se sont donc mis à travailler ensemble.

La jeune fille se produit régulièrement. - Isabelle Capet

Les concerts ont débuté dans leur quartier et sur les réseaux sociaux. Et c’est comme ça que Lili a été repérée par l’association française Les Nouvelles Stars de Demain, qui aide de jeunes talents.

Son premier EP est sorti le 30 avril dernier. C’est en gagnant le grand prix toutes catégories de la Voix d’Or 2021 que Lili a pu concrétiser le projet. Le CD a en effet été lancé par l’organisateur du concours, Graine de Star. Il propose 5 titres : deux reprises et trois compositions, en anglais et en français. C’est Fred, son papa, qui écrit et compose. Côté reprises, la jeune chanteuse a choisi de rendre hommage à Dalida et au duo Patrick Fiori-Florent Pagny.

Si vous voulez découvrir l’univers pop et coloré de Lili tout en musique, elle sera sur la scène des Feux de la Saint-Jean, le 25 juin prochain à Mons ou encore à Sirault (Saint-Ghislain) pour la fête nationale, le 21 juillet. Les EP sont disponibles à la vente via sa page Facebook Lili tout en musique.