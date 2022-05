Le Basic Fit de Frameries n’est plus ouvert 24h sur 24: voici pourquoi

Plusieurs clients sportifs de la salle ont été étonnés de voir qu’il n’était plus possible de venir s’entraîner après 22 heures, et ce depuis plusieurs jours.

** ***** *** ** ********* ****** *** ** ************* ***** *********** *** ****** ** ** ****** ** ** ****** ******** ****** ******* ** **** *** ** *** ********* ******* ** ** ***** ** ***** *** ********* ** *********** **** *************** **** *** ** ***** *** ******* ****** ******* ** ****** *** *** *********** ****** ****** ** ********** ** *** ****** ******** ** ** *********** ** ** ****** *** ** ***** ************ ******************** ********* ********* ************* ** ****** ** ******* ** **** ****** * ****** ** ****** ******** ******** ***** ******* ***** **** ****** ** ********* *** **************** **** ****** ** ******** ** ** ***** ** ****** ***** ** ***** *** ******* ** *** ** ***** ** *** **** ******* **** ** ******* ********** * * ** ***** ** ******* **** ** ************ ** ****************** ******* ** ******* ************* ** ** **** ** ****** ******* *** *************** ******************** *** ******* ** ****** ******* ** ****** ********* ** ******** ** ******** * **** *** ************** ** ****** *** ************ *** ***** ********** ** ****************** ****************** *** ************** ** ****** ********* ********* *** ***** ******** ******* ******** ** ********* ***** ***** **** *** ** ******* ** ********** ** ******* *** ** **** *************** *** ********* *** ** **** ******* ** ** *********** ******* ******** ******** *** ***** ********** ** ***** ** ********** ***** ******** ** ********** *** ******* **** ****** ** ******* *** ****** ************* ** ******************* ** ****** *** *** ** ********** ** *********** ********* ****** * ***** ********* ******** ** ***************** ******** ************** **** ***** ****** ** ******* ***** **** **** ******* ********** ***********