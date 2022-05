Un camion en feu sur l’autoroute à Nimy: la circulation est à l’arrêt! (vidéos)

La situation est difficile ce lundi sur l’autoroute montoise. Après l’accident de ce matin, les secours interviennent maintenant sur un camion en feu à hauteur de Nimy, en direction de Bruxelles.

Les flammes sont visibles de loin. Et les fumées noires épaisses envahissent tout le ciel de la région ! Tout cela est dû à un véhicule en feu, à hauteur de Nimy, dans le sens Mons-Bruxelles. Plusieurs véhicules sont en fait impliqués. La police de l’autoroute précise que c’est un camion qui a pris feu. Il semble qu’il se soit en plus renversé sur une voiture avec remorque qui elle transportait du bois. Des témoins expliquent même avoir entendu une détonation, sans doute à cause des pneus qui explosent.

Aux alentours de 14 heures, les secours ont été appelés, les pompiers de Mons ont été dépêchés sur les lieux. Des ambulances ont même été envoyées sur place.

Facebook/ MC

La police met en place des déviations. L’accident provoque en effet de gros embarras de circulation. La circulation est complètement à l’arrêt ! De nombreux automobilistes sont même sortis de leur véhicule.

Les voitures sont donc invitées à emprunter la sortie Nimy.