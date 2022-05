Un camion en feu sur l’E19 à Nimy: l’autoroute fermée toute la nuit! (vidéos)

Ce lundi soir, les secours interviennent toujours sur l’autoroute suite à l’accident qui s’est produit à hauteur de Nimy, en direction de Bruxelles. L’autoroute restera fermée toute la nuit.

Les flammes étaient visibles de loin. Et les fumées noires épaisses envahissaient tout le ciel de la région ! Tout cela était dû à un véhicule en feu, à hauteur de Nimy, dans le sens Mons-Bruxelles. Plusieurs véhicules étaient en fait impliqués. La police de l’autoroute précise que c’est un camion qui a pris feu. Des témoins expliquent même avoir entendu une détonation, sans doute à cause des pneus qui explosent.

Concrètement, d’après nos informations, un camion transportant des céréales a percuté le camion tampon indiquant les travaux. Il a ensuite percuté une voiture avec une remorque, avant de se renverser. La remorque en question contenait du bois. Et toutes les céréales se sont répandues sur la chaussée…

Aux alentours de 14 heures, les secours ont été appelés, les pompiers de Mons ont été dépêchés sur les lieux. Des ambulances ont même été envoyées sur place. Heureusement, le conducteur du camion n’est que très légèrement blessé. Les autres conducteurs concernés sont semble-t-il sous le choc.

Facebook/ MC

La police a mis en place des déviations. L’accident a provoqué de gros embarras de circulation. La circulation était complètement à l’arrêt ! De nombreux automobilistes sont même sortis de leur véhicule.

Les voitures étaient invitées à emprunter la sortie Nimy.

D.R.

Une chose est sûre, entre l’incendie et les céréales répandues sur la chaussée, il y en a pour des heures… Selon la police de la route, près de 30 tonnes de blé sont à ramasser… La protection civile (basée à Crisnée et non plus à Ghlin depuis la fermeture de la caserne montoise) a été appelée. La police tente de trouver une solution pour les conducteurs coincés juste avant l’accident. Les agents essaient de leur faire faire demi-tour.

En fin de soirée, le nettoyage était terminé. Mais les secours devaient procéder à la réparation de la chaussée. Il a donc été décidé de fermer l’autoroute toute la nuit.