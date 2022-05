Accident sur l’E19 à Nimy: l’autoroute n’est pas encore complètement rouverte

Benjamin travaillait sur l’autoroute au moment où l’accident s’est produit. Il a vu le camion arriver et percuter son camion tampon. Après avoir sauté par-dessus la barrière pour se protéger, il est revenu aider le camionneur. Témoignage.

Vers 17h45 ce lundi après-midi, la situation n’était toujours pas rétablie sur l’autoroute, loin de là. C’est aux alentours de 14h que l’accident s’est produit à hauteur de Nimy. Un camion transportant 30 tonnes de blé a percuté le camion tampon annonçant les travaux. Le camionneur a ensuite percuté une voiture avec une remorque. Le camion s’est renversé. Sous le choc, la remorque s’est décrochée de la voiture qui, elle, s’est arrêtée plus loin. La remorque contenait du bois et s’est complètement embrasée.

Il travaillait sur l’autoroute

Les céréales de leur côté se sont répandues sur la chaussée. Il a fallu appeler la protection civile, basée à Crisnée, pour venir ramasser tout le blé. Heureusement, les premiers conducteurs bloqués juste devant l’accident ont pu faire demi-tour avec l’aide de la police, mais toutes les routes aux alentours sont fortement encombrées. Et aux alentours de 18h, il fallait encore prendre son mal en patience.

Benjamin, le chauffeur du camion tampon, a tout vu. Et pour cause, il travaillait sur l’autoroute juste avant le crash et se trouvait donc à pied à ce moment-là. « Je revenais vers le camion tampon quand j’ai vu le camion de céréales arriver. J’étais peut-être à 20 mètres du camion tampon. Je le voyais arriver, mais il ne se décalait pas ! Du coup, j’ai commencé à reculer. Et quand j’ai vu qu’il a percuté notre véhicule, je suis parti en courant. »

« J’ai sauté au-dessus du mur »

Mais ce n’était pas fini pour autant. « Le camion continuait vers moi, car il tournait dans ma direction ! J’ai sauté au-dessus du mur. » Benjamin s’est retrouvé dans l’herbe, sur le bas-côté de l’autoroute, pour se protéger.

Quand le camion s’est enfin arrêté, le jeune ouvrier a vu que cela commençait à fumer fortement. « J’ai vu que ça fumait, ça fumait. Du coup, je suis venu vers le chauffeur pour l’aider à descendre… » Benjamin le dit lui-même, cela a été beaucoup de stress et d’émotions.

Le conducteur du camion n’a été que très légèrement blessé. Il a malgré tout été conduit à l’hôpital. L’automobiliste qui roulait avec sa remorque remplie de bois a lui aussi été amené à l’hôpital, par mesure de précaution. Il est en état de choc.