Il n’avait plus que 8 mois à vivre… le Montois David témoigne dans VOLT! (vidéo)

David n’avait plus que 8 mois à vivre... C’était il y a 12 ans! - VOLT

Quand on lui annonce qu’il n’a plus que 8 mois à vivre, David n’hésite pas: il quitte son job, sa femme et voyage. C’était il y a 12 ans… Une «erreur médicale» qui l’a chamboulé. Le Montois témoigne dans Volt, un nouveau média régional décapant.